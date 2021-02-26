Білл Гейтс зізнався, як відноситься до обрання президентом США Джо Байдена

Власник корпорації Microsoft та філантроп Білл Гейтс назвав обрання Джо Байдена президентом США гарною новиною. Про це він розповів в нещодавньому інтерв’ю виданню MIT Technology Review.

Мільярдер додав, що вважає також гарним те, що молоді американці, народжені після 2000-го року, вже ідентифікують себе як республіканців та демократів.

"Я оптиміст. Обрання Байдена - це добре. Ще більш обнадійливим є те, що якщо ви опитуєте молодих виборців, міленіалів, то вони визнають себе як республіканцями, так і демократами. Їх інтерес до цього питання дуже великий", - сказав мільярдер.

Вибори в Америці Гейтс назвав "політичною волею".

Нагадаємо, творець компанії Microsoft і американський підприємець Білл Гейтс вважає, що епідемія коронавірусу закінчиться "в кращому випадку" у 2022 році.

За його словами, враховуючи, що на початку 2021 року було затверджено застосування вакцини, то до літа в США ситуація "почне повертатися в нормальне річище", а до початку 2022 року "діяльність прийде в норму". Він вважає, що для цього США повинні допомагати й іншим країнам.