Викривав комплекси Путіна і був проти України в НАТО: що відомо про нового директора ЦРУ

Сенат одноголосно затвердив запропоновану президентом Джо Байденом кандидатуру колишнього посла США в Росії і в Йорданії Вільяма Бернса на пост директора ЦРУ.

Про це повідомляє CNN.

64-річний Бернс став першим професійним дипломатом, який очолив ЦРУ. У статті, що було опубліковано в The Atlantic в квітні 2013 року, американський спікер і журналіст Ніколас Кральов назвав його "секретною дипломатичною зброєю", яку використовують проти "деяких з найбільш гострих зовнішньополітичних викликів США".

На слуханнях з затвердження його кандидатури Бернс охарактеризував Росію як "слабку державу" і погодився, що виклики з боку Москви, ймовірно, будуть і далі впливати на порядок денний національної розвідки. В принципі новообраний голова ЦРУ не відійшов від своєї риторики про неповноцінність Росії перед США, про що він вказував у своїй книзі The Back Channel: A Memoir of American Diplomacy and the Case for Its Renewal.

"Третій фактор, який ... стоїть за наміром Росії продавати зброю цим країнам (Венесуела, Іран, Сирія), полягає в комплексі неповноцінності перед Сполученими Штатами і бажанні сприйматися на світовому рівні серйозним партнером. ... У міру того, як посилюються відносини США з Грузією, в Росії також звучать ностальгічні заклики щодо повернення до Латинської Америки (звідки Росія пішла з власної волі, в тому числі з волі Путіна)", - йдеться в"Мемуарах".

У них же він згадував і про Україну. Бернс наполягав на невключенні України в НАТО. При цьому правильною метою американської політики в Україні він вважав зміцнення суверенітету, військову допомогу без офіційного військового альянсу, оздоровлення української економічної і політичної ситуації. Оздоровлення буквально - healthy.

Цікаво, що швидкому призначенню Бернса на цю посаду завадив сенатор-республіканець з Техасу Тед Круз. Він блокував розгляд кандидатури Бернса на посаду голови ЦРУ, щоб вплинути на адміністрацію президента США Джо Байдена і посилити тиск через російський газопровід "Північний потік-2".

Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, що Байден запропонував Вікторію Нуланд кандидатом на пост заступника Держсекретаря з політичних справ.