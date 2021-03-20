Скачать
Субота, 20.03.2021
Субсидій для всіх не вистачить. Чому в бюджеті немає грошей та що робити простим українцям
Субсидій для всіх не вистачить. Чому в бюджеті немає грошей та що робити простим українцям
Красиві листівки і привітання з Днем щастя 2021
Красиві листівки і привітання з Днем щастя 2021
Викривав комплекси Путіна і був проти України в НАТО: що відомо про нового директора ЦРУ
Викривав комплекси Путіна і був проти України в НАТО: що відомо про нового директора ЦРУ
Жириновський захотів нагородити росіян, що оскандалилися на матчі ЛЧ: "Нічим перед неграми не завинили"
Жириновський захотів нагородити росіян, що оскандалилися на матчі ЛЧ: "Нічим перед неграми не завинили"

Викривав комплекси Путіна і був проти України в НАТО: що відомо про нового директора ЦРУ

Викривав комплекси Путіна і був проти України в НАТО: що відомо про нового директора ЦРУ
Оновлено 12:03 Сьогодні Телеграф фото: CNN

Сенат одноголосно затвердив запропоновану президентом Джо Байденом кандидатуру колишнього посла США в Росії і в Йорданії Вільяма Бернса на пост директора ЦРУ.

Про це повідомляє CNN.

64-річний Бернс став першим професійним дипломатом, який очолив ЦРУ. У статті, що було опубліковано в The Atlantic в квітні 2013 року, американський спікер і журналіст Ніколас Кральов назвав його "секретною дипломатичною зброєю", яку використовують проти "деяких з найбільш гострих зовнішньополітичних викликів США".

На слуханнях з затвердження його кандидатури Бернс охарактеризував Росію як "слабку державу" і погодився, що виклики з боку Москви, ймовірно, будуть і далі впливати на порядок денний національної розвідки. В принципі новообраний голова ЦРУ не відійшов від своєї риторики про неповноцінність Росії перед США, про що він вказував у своїй книзі The Back Channel: A Memoir of American Diplomacy and the Case for Its Renewal.

"Третій фактор, який ... стоїть за наміром Росії продавати зброю цим країнам (Венесуела, Іран, Сирія), полягає в комплексі неповноцінності перед Сполученими Штатами і бажанні сприйматися на світовому рівні серйозним партнером. ... У міру того, як посилюються відносини США з Грузією, в Росії також звучать ностальгічні заклики щодо повернення до Латинської Америки (звідки Росія пішла з власної волі, в тому числі з волі Путіна)", - йдеться в"Мемуарах".

У них же він згадував і про Україну. Бернс наполягав на невключенні України в НАТО. При цьому правильною метою американської політики в Україні він вважав зміцнення суверенітету, військову допомогу без офіційного військового альянсу, оздоровлення української економічної і політичної ситуації. Оздоровлення буквально - healthy.

Цікаво, що швидкому призначенню Бернса на цю посаду завадив сенатор-республіканець з Техасу Тед Круз. Він блокував розгляд кандидатури Бернса на посаду голови ЦРУ, щоб вплинути на адміністрацію президента США Джо Байдена і посилити тиск через російський газопровід "Північний потік-2".

Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, що Байден запропонував Вікторію Нуланд кандидатом на пост заступника Держсекретаря з політичних справ.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Наталія Гурковская
Автор: Наталія Гурковская
Перегляди: 156

Все по темі:

ЦРУ, Джо Байден, Призначення, Дипломати, Вільям Бернс.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Красиві листівки і привітання з Днем щастя 2021
02 У Путіна висунули нові претензії до України по Донбасу
03 На майно і акції "Мотор Січі" наклали арешт: що тепер буде з компанією
04 "Народ страждає. Тут всі незадоволені": пропагандисти Путіна випадково нарвалися на правду про Крим
05 Викривав комплекси Путіна і був проти України в НАТО: що відомо про нового директора ЦРУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Сезонне переведення годинників в Україні: що вирішила Рада
Сезонне переведення годинників в Україні: що вирішила Рада
Медведчук програв в суді у справі про заборону продажу книги про Стуса
Медведчук програв в суді у справі про заборону продажу книги про Стуса
У Путіна висунули нові претензії до України по Донбасу
У Путіна висунули нові претензії до України по Донбасу
У мережі влаштували флешмоб з нагоди дня народження Ліни Костенко: читання віршів на відео
У мережі влаштували флешмоб з нагоди дня народження Ліни Костенко: читання віршів на відео
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся