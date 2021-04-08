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Четвер, 08.04.2021
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Шабаш 5000 тусовщиків в США: гості вечірки влаштували 7 аварій, рятувати людей довелося на вертольоті (фото, відео)

Шабаш 5000 тусовщиків в США: гості вечірки влаштували 7 аварій, рятувати людей довелося на вертольоті (фото, відео)
Оновлено 16:57 Сьогодні Телеграф

Вчора, 7 квітня, в Арізоні (США), незважаючи на заборону масових заходів, відбулася одна з найбільших в світі вечірок, на яку з'їхалося близько 5000 чоловік. Закінчилося все сотнями штрафів, 7 аваріями і екстреною посадкою вертольота, на якому медики забрали постраждалого учасника вечірки в лікарню.

Як повідомляє CNN, нелегальну вечірку влаштували в Національному лісі Тонто. Співробітники охорони заповідника кажуть, що тусовщики перекрили всі в'їзди і виїзди з кемпінгу, сідали за кермо в нетверезому вигляді і запускали феєрверки. Поки в парк дісталася поліція, гості вечірки влаштували 7 ДТП на авто і квадроциклах, в результаті чого одній людині була потрібна екстрена медична допомога. Але так як всі в'їзди до Національного ліс Тонто були заблоковані сотнями машин, довелося викликати рятувальників на вертольоті.

 

Зараз копи з'ясовують, хто влаштував нелегальну вечірку, і шукають справжніх власників авто - деякі машини були вкрадені.

Нагадаємо, 2 квітня біля Харківського національного академічного театру опери та балету зібралися натовпи молодих людей, які влаштували "тусу" під східні танці і пісні Моргенштерна.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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США, ДТП, Аризона, Вечірка.
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