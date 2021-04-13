Байден і Путін поговорили по телефону: обговорювали Україну і майбутню зустріч

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним.

Про деталі розмови повідомляє прес-служба Білого дому.

Серед порушених тем було питання продовження термінів дії договору про стратегічні наступальні озброєння. Крім того, Байден попередив, що США будуть "діяти рішуче" на захист своїх національних інтересів при агресивних діях РФ, будь-то кібератаки або втручання у вибори.

Говорили президенти і про Україну.

"Президент Байден підкреслив непохитну прихильність США суверенітету і територіальній цілісності України. Президент висловив нашу (США, - ред.) стурбованість з приводу раптового нарощування російських військових сил в окупованому Криму і на кордонах України та закликав Росію знизити напруженість", - йдеться в повідомленні.

Байден також запропонував Путіну провести незабаром зустріч в третій країні для більш детального обговорення спектру проблем у відносинах США і Росії.

Як повідомлялося раніше, державний секретар США Ентоні Блінкен пригрозив Росії "ціною і наслідками" у разі загрози територіальній цілісності і суверенітету України.