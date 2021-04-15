"Дестабілізуюча поведінка": провідні країни Заходу підтримали санкції США проти Росії

Сьогодні, 15 квітня, союзники США по НАТО підтримали останній раунд санкцій США відносно Росії. Як повідомляє агентство "Ройтерс", світ засудив Москву за нарощування російських військ уздовж кордону з Україною.

"Росія продовжує демонструвати стійку модель дестабілізуючої поведінки", - йдеться в заяві всіх 30 союзників по НАТО.

Також в документі йдеться про те, що Кремль порушує суверенітет України, здійснював втручання у вибори в США і зловмисну діяльність в кіберпросторі.

Відзначимо, що американський лідер Джо Байден вже видав указ, який забороняє фінансовим установам США брати участь в первинному ринку державних боргових зобов'язань Росії з 14 червня. Світ закликає Росію вивести свої війська від кордону з Україною.

Нагадаємо, президент США Джо Байден ввів черговий пакет санкцій проти Росії, яким ввів відразу кілька обмежень.