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"Дестабілізуюча поведінка": провідні країни Заходу підтримали санкції США проти Росії

"Дестабілізуюча поведінка": провідні країни Заходу підтримали санкції США проти Росії
Оновлено 17:30 Сьогодні Телеграф

Сьогодні, 15 квітня, союзники США по НАТО підтримали останній раунд санкцій США відносно Росії. Як повідомляє агентство "Ройтерс", світ засудив Москву за нарощування російських військ уздовж кордону з Україною.

"Росія продовжує демонструвати стійку модель дестабілізуючої поведінки", - йдеться в заяві всіх 30 союзників по НАТО.

Також в документі йдеться про те, що Кремль порушує суверенітет України, здійснював втручання у вибори в США і зловмисну діяльність в кіберпросторі.

Відзначимо, що американський лідер Джо Байден вже видав указ, який забороняє фінансовим установам США брати участь в первинному ринку державних боргових зобов'язань Росії з 14 червня. Світ закликає Росію вивести свої війська від кордону з Україною.

Нагадаємо, президент США Джо Байден ввів черговий пакет санкцій проти Росії, яким ввів відразу кілька обмежень.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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США, НАТО, Санкции.
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