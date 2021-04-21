Американців закликали не подорожувати в Україну через коронавірус і агресію Путіна

Американцям порадили не відвідувати Україну через загострення ситуації на сході і коронавірусу.

Про це повідомили в Держдепі США.

У бюро консульських справ наголосили, що в Україні спостерігається високий рівень захворюваності "короною", тому варто не поспішати з візитом в країну.

Також рекомендувалося не відвідувати Крим через неконтрольовані затримання та інші зловживання від окупантів РФ.

Ще одним пунктом у списку, чому не варто поки їхати в Україну була ситуація в Донецькій і Луганській областях через збройний конфлікт з Росією.

При цьому в Держдепі повідомляли про регулярні демонстрації в Києві і інших містах, які можуть переходити в насильницькі протести.

Нагадаємо, що 20 квітня у Флориді (США) прийняли закон, який посилює заходи покарання учасникам масових заворушень.