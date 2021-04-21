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Середа, 21.04.2021
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Американців закликали не подорожувати в Україну через коронавірус і агресію Путіна

Американців закликали не подорожувати в Україну через коронавірус і агресію Путіна
08:13 Сьогодні Телеграф

Американцям порадили не відвідувати Україну через загострення ситуації на сході і коронавірусу.

Про це повідомили в Держдепі США. 

У бюро консульських справ наголосили, що в Україні спостерігається високий рівень захворюваності "короною", тому варто не поспішати з візитом в країну. 

Також рекомендувалося не відвідувати Крим через неконтрольовані затримання та інші зловживання від окупантів РФ. 

Ще одним пунктом у списку, чому не варто поки їхати в Україну була ситуація в Донецькій і Луганській областях через збройний конфлікт з Росією.

При цьому в Держдепі повідомляли про регулярні демонстрації в Києві і інших містах, які можуть переходити в насильницькі протести. 

Нагадаємо, що 20 квітня у Флориді (США) прийняли закон, який посилює заходи покарання учасникам масових заворушень.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 97

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Украина, США, Коронавирус.
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