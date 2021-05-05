Страшна авіакатастрофа в США: літак з пасажирами влетів у житловий будинок, є жертви (фото, відео)

У ніч на середу, 5 травня, в штаті Міссісіпі сталася авіакатастрофа. Невеликий приватний літак з людьми на борту влетів в житловий будинок, в результаті чого загинуло, як мінімум, чотири людини.

Як повідомляє американське видання WDAM, трагедія трапилася в місті Хаттісберг близько півночі за місцевим часом. Зараз місце оточене поліцією, розслідування доручили Національній раді з безпеки на транспорті США і Федеральному авіаційному управлінню.

На даний момент в поліції не говорять, хто саме загинув в авіакатастрофі: пасажири і пілот літака, або ж мешканці будинку, який зруйнований повністю.

Нагадаємо, в російському місті Сургут в аеропорту сталася аварія за участю двох літаків.