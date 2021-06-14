Гоночне авто вилетіло з треку і знесло 30 осіб: момент аварії потрапив на відео

У неділю, 13 червня, в американському штаті Техас округу Ель-Пасо сталася трагедія під час гонок. Водій, ймовірно, не впорався з керуванням і на величезній швидкості влетів у натовп глядачів.

Як повідомляє телеканал KVIA ABC-7 News, на гонках в Фабенсі, в результаті, постраждало 29 осіб. Вісім з них знаходяться в лікарні: стан трьох оцінюється як критичний.

Згідно з останньою інформацією, авто виїхало за межі грязьового треку на старті перегонів з невідомої поки причини.

Нагадаємо, в Харкові біля станції метро "Наукова" був помічений суперкар "Феррарі". Втім, довго поганяти по місту йому не вдалося, так як незабаром біля "Французького бульвару" він влетів в ДТП.