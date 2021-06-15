Напередодні саміту Байден відповів, чи вважає Путіна вбивцею

Президент США Джо Байден вважає, що президента Росії Володимира Путіна можна назвати вбивцею, так як він зробив у своєму житті ряд певних речей.

Про це американський політик заявив на конференції за підсумками саміту НАТО, повідомляється на порталі news.com.au.

Ще в березні Байден заявив, що Путін - вбивця. Тепер же журналісти запитали про це знову, на що президент розсміявся у відповідь.

"Я вважаю, що в минулому він (Путін - ред.) фактично визнавав, що він ним був. Що мали місце певні речі, які він міг зробити або зробив", - сказав Джо Байден, підкреслюючи, що відповідає чесно.

Втім, президент сказав, що його думка не має ніякого значення перед зустріччю з Путіним, запланованою на 16 червня в Женеві.

Нагадаємо, під час візиту до Віндзорського замку на чаювання з королевою Єлизаветою II після завершення саміту G7 президент США Джо Байден кілька разів порушив правила етикету.