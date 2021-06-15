Пожежа знищує хімічний завод в США: є загроза екологічної катастрофи (фото, відео)

На заході США, в Північному Іллінойсі, сталося кілька вибухів на хімічному заводі Chemtool Inc., після чого підприємство охопила масштабна пожежа.

Про можливу екологічну катастрофу передає NBC News.

Повідомляється, що подія відбулася в понеділок, 14 червня, вранці за місцевим часом, після чого почалася масова евакуація. Рятувальники кажуть, що спільно з поліцією вони наказали покинути свої будинки всіх, хто був за милю від заводу Chemtool Inc. в Роктон.

"Кожен раз, коли відбувався вибух, полум'я піднімалося до небес", - розповідає один з місцевих жителів.

Зараз будівля хімпідприємства практично зруйнована і буде горіти ще кілька днів, так як горючі отруйні речовини загасити не так просто.

Рятувальники кажуть, що застосовувати воду вони не можуть, адже це може призвести до стоку отруйних речовин в місцеву річку і стати причиною екологічної катастрофи.

Нагадаємо, в Росії в ковідній лікарні спалахнула пожежа, в результаті чого пацієнти на ШВЛ були приречені.