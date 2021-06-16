Журналісти дізналися про суперечку в адміністрації США через санкції проти "Північного потоку-2"

Відмова від санкцій проти російського "Північного потоку-2" і її виконавчого директора Матіаса Варніга стала причиною розбіжностей в Білому домі.

Про це з посиланням на достовірні джерела в адміністрації президента Джо Байдена пише The Washington Post.

Згідно інсайдерської інформації, Держдепартамент на чолі з держсекретарем Ентоні Блінкеном і його заступниками хотів ввести санкції, щоб блокувати російський газопровід. Однак Байден і його високопоставлені помічники в Раді нацбезпеки з цим не погодилися, тому що це могло б погіршити відносини з Німеччиною.

"Однак санкції - це лише один з інструментів, і ми використовуємо простір, наданий обмеженими санкціями, щоб вести дипломатичні переговори з Німеччиною, щоб зменшити ризики, які трубопровід являє для європейської енергетичної безпеки", - говорить джерело в Білому домі.

Нагадаємо, сьогодні відбудеться зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. "Телеграф" стежить за подіями навколо зустрічі і публікує їх в режимі онлайн.