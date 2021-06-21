У Білому домі пояснили, чому заморозили передачу військової допомоги Україні на $100 млн

Білий дім виплатив всю військову допомогу для України, однак дійсно заморозив 100 млн доларів.

Про це повідомив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

Він вважає, що в звіті сталася плутанина.

За словами Саллівана, в Конгресі виділили 275 млн доларів допомоги Україні у 2021 році, яку повинні були витратити до вересня. "Ми витратили кожну копійку", - повідомив він.

Салліван зазначив, що 100 млн доларів Україна повинна була отримати за умови вторгнення РФ. Пакет допомоги був створений, коли на кордоні з Україною були зосереджені десятки тисяч російських військ. При цьому, коли війська були відведені, пакет допомоги перевели в резерв.

Нагадаємо, в США заморозили відправку в Україну військової допомоги, включаючи летальні зброю, на суму близько 100 мільйонів доларів