Скачать
Понеділок, 21.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
РНБО ввела "максимально можливі санкції" проти Фірташа: Данилов назвав причину
РНБО ввела "максимально можливі санкції" проти Фірташа: Данилов назвав причину
Кількість хворих Covid-19 в Україні впало до річного мінімуму: статистика на 21 червня
Кількість хворих Covid-19 в Україні впало до річного мінімуму: статистика на 21 червня
"До 2100 року прибережна територія України може бути частково затоплена": експертка з питань клімату Євгенія Засядько
"До 2100 року прибережна територія України може бути частково затоплена": експертка з питань клімату Євгенія Засядько
День літнього сонцестояння 2021: астролог зробила попередження для чотирьох знаків зодіаку
День літнього сонцестояння 2021: астролог зробила попередження для чотирьох знаків зодіаку

У Білому домі пояснили, чому заморозили передачу військової допомоги Україні на $100 млн

У Білому домі пояснили, чому заморозили передачу військової допомоги Україні на $100 млн
Оновлено 10:40 Сьогодні Телеграф

Білий дім виплатив всю військову допомогу для України, однак дійсно заморозив 100 млн доларів.

Про це повідомив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

Він вважає, що в звіті сталася плутанина. 

За словами Саллівана, в Конгресі виділили 275 млн доларів допомоги Україні у 2021 році, яку повинні були витратити до вересня. "Ми витратили кожну копійку", - повідомив він. 

Салліван зазначив, що 100 млн доларів Україна повинна була отримати за умови вторгнення РФ. Пакет допомоги був створений, коли на кордоні з Україною були зосереджені десятки тисяч російських військ. При цьому, коли війська були відведені, пакет допомоги перевели в резерв. 

Нагадаємо, в США заморозили відправку в Україну військової допомоги, включаючи летальні зброю, на суму близько 100 мільйонів доларів

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 40

Все по темі:

США, Джо Байден.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Жодного кроку: Кулеба озвучив претензії щодо членства України в НАТО
02 У Берліні чоловік почав розстрілювати людей посеред вулиці: три людини важко поранені
03 Кількість хворих Covid-19 в Україні впало до річного мінімуму: статистика на 21 червня
04 В Індії підтвердили появу нової мутації коронавірусу: наскільки вона небезпечна
05 Джеффа Безоса під час подорожі на ракеті хочуть залишити в космосі назавжди
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Джеффа Безоса під час подорожі на ракеті хочуть залишити в космосі назавжди
Джеффа Безоса під час подорожі на ракеті хочуть залишити в космосі назавжди
У Берліні чоловік почав розстрілювати людей посеред вулиці: три людини важко поранені
У Берліні чоловік почав розстрілювати людей посеред вулиці: три людини важко поранені
Верховна Рада хоче визнати Лукашенка терористом: депутати звернулися до Генпрокурора
Верховна Рада хоче визнати Лукашенка терористом: депутати звернулися до Генпрокурора
Перші теплі ночі: Укргідрометцентр дав прогноз погоди на тиждень
Перші теплі ночі: Укргідрометцентр дав прогноз погоди на тиждень
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся