Американські розвідники запідозрили РФ в акустичних атаках, в результаті яких у 19 дипломатів США з'явилися загадкові симптоми.

Інцидент стався на Кубі в 2017 році, повідомляє The Washington Post з посиланням на високопоставленого чиновника в адміністрації президента Джо Байдена.

Так, Куба донині заперечує відповідальність за невстановлені черепно-мозкові травми дипломатів, у яких діагностували нудоту, запаморочення, а також тимчасову втрату слуху і пам'яті. Більш того, подібні випадки були зафіксовані в Китаї, РФ і США.

В адміністрації Байдена вважають, що це справа рук Росії, яка могла використовувати мікрохвилі або інші потоки енергії стосовно дипломатів.

Повідомляється, що при президенті Дональді Трампі провину за атаку на американців поклали на Кубу. Тепер же при Байдені випадок на Кубі, де організатором зустрічі дипломатів була Росія, розслідування продовжать.

Нагадаємо, в Росії не виключають того, що США будуть допущені до переговорів по врегулюванню конфлікту на Донбасі.