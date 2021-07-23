Сотня співробітників ЦРУ захворіли "гаванським синдромом": що відомо про цю недугу та чи замішаний в цьому Кремль

Майже 100 співробітників ЦРУ та члени їх родин знаходяться поміж двох сотень американських чиновників, які захворіли на загадкову хворобу "синдром Гавани". Про це з посиланням на заяву директора ЦРУ Вільяма Бернса повідомляє The Guardian.

Бернс припускає, що синдром у американських дипломатів та працівників спецслужб викликають навмисно, а за цією історією може стояти Росія.

"Є дуже висока ймовірність, що синдром викликають навмисно. Росія може бути відповідальною", - заявив керівник ЦРУ.

Запаморочення, нудота, мігрень та погіршення пам’яті у постраждалих може бути наслідком дії новітньої лазерної зброї у результаті атаки ззовні. Цю теорію у США вважають цілком правдоподібною, бо за результатами грудневих досліджень Національної академії наук США, промені спрямованої енергії, які нібито застосовують у цій зброї, дійсно викликають вищеперераховані симптоми.

Бернс каже, що дуже стурбований ситуацією та переживає за здоров’я своїх працівників. Тому ініціював робочу групу для розслідування синдрому і втричі збільшив кількість залучених медиків та науковців. Остаточні висновки він пообіцяв озвучити після подальших розслідувань.

За інформацією видання, Москва заперечує свою причетність.

Варто зауважити, що згаданий синдром вперше з’явився у американських дипломатів наприкінці 2016 року на Кубі. Тому й отримав назву «гаванський». Через два роки на сильну втому, головний біль, нудоту, погіршення координації та слуху поскаржилися співробітники консульства в Китаї. А вже у січні 2021 року подібні симптоми масово почали виявляти у дипломатів, співробітників розвідки та інших чиновників США.

Як повідомляв "Телеграф", американські розвідники запідозрили РФ в акустичних атаках, в результаті яких у 19 дипломатів США з'явилися загадкові і невстановлені черепно-мозкові травми, нудота, запаморочення, а також тимчасова втрата слуху і пам'яті. В адміністрації Байдена вважають, що це справа рук Росії, яка могла використовувати мікрохвилі або інші потоки енергії стосовно дипломатів.