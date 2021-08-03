У США продають особняк сім'ї бен Ладена, що пустує з часів 11 вересня: названа його ціна (фото)

Зведений брат засновника організації "Аль-Каїда" Усами бен Ладена, який взяв на себе відповідальність в теракті з вежами-близнюками 11 вересня в США, продає свій шикарний маєток в Лос-Анджелесі. Майно з історією оцінили в 28 млн доларів.

За інформацією Vanity Fair, Ібрагім бен Ладен є старшим з 55-ти братів Усами і в момент теракту був за кордоном.

На відміну від брата-терориста, Ібрагім - людина світська. У 1983-му в районі Бель-Ейр він купив за 1,65 мільйонів доларів особняк в стилі "старого Голлівуду", побудований ще в 1931 році. Тут на протязі більше 20 років він жив з дружиною Крістін Хартуніан Синай, яка мала славу світської левиці, і дочкою Сіббілою.

Кажуть, будинок був сповнений розкоші і прислуги, сюди запрошували відомих в той час зірок Голлівуду і бізнесменів. Однак в 2001-му все змінилося, і після теракту Ібрагім боявся повертатися в США через можливі переслідування.

Якийсь час будинок здавали в оренду для порноіндустрії, проте, в основному, особняк був порожній. Але незважаючи на це, розкішний маєток в елітному районі хочуть продати за 28 млн доларів.

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