Біля Пентагону сталася стрілянина: повідомляється про постраждалих (відео)

У США біля Пентагону сталася стрілянина, через яку усіх співробітників оборонного відомства країни заблокували всередині будівлі.

Про це пише CNN.

Відзначається, що стрілянина сталася на автобусній платформі Metro Bus, яка є основним входом в Пентагон.

Інформацію про блокування Пентагону підтвердили в силах охорони відомства.

Разом з тим, там порекомендували людям не наближатися до району, оскільки місце може залишатися небезпечним.

Офіційної інформації про те, що сталося поки не надходило. Разом з тим, місцевий підрозділ рятувальників згадав про "декількох постраждалих".

Про їх стан повідомляти не стали.

#Update - Scene is still active, ACFD did encounter multiple patients. NFI on patient status will be provided.

— Arlington Fire & EMS (@ArlingtonVaFD) August 3, 2021