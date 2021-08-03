Біля Пентагону сталася стрілянина: повідомляється про постраждалих (відео)

У США біля Пентагону сталася стрілянина, через яку усіх співробітників оборонного відомства країни заблокували всередині будівлі.
Про це пише CNN.
Відзначається, що стрілянина сталася на автобусній платформі Metro Bus, яка є основним входом в Пентагон.
Інформацію про блокування Пентагону підтвердили в силах охорони відомства.
Разом з тим, там порекомендували людям не наближатися до району, оскільки місце може залишатися небезпечним.
Офіційної інформації про те, що сталося поки не надходило. Разом з тим, місцевий підрозділ рятувальників згадав про "декількох постраждалих".
Про їх стан повідомляти не стали.
#Update - Scene is still active, ACFD did encounter multiple patients. NFI on patient status will be provided.
— Arlington Fire & EMS (@ArlingtonVaFD) August 3, 2021
Як повідомлялося раніше, 3 серпня в Одесі невідомий застрелив чоловіка в житловому масиві. Повідомляється, що і загиблий і стрілець є азербайджанцями.
У мережі вже з'явилося відео моменту нападу і фото ймовірного вбивці.