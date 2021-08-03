Стрілянина в Одесі: в мережі з'явилася інформація про загиблого

В Одесі у вівторок, 3 серпня, серед білого дня невідомий розстріляв чоловіка в житловому масиві.

Як повідомляє телеграм-канал "Ху**а Одеса", загиблим виявився якийсь Лачін Мамедов.

Пригода сталася на вулиці Малиновського, 53.

Як наголошується в повідомленні, загиблий раніше притягувався до відповідальності за статтею про дрібне хуліганство, а також був фігурантом справи про вимагання.

"Застрелили представники однієї з етнічних злочинних угруповань Одеси, які виконували замовлення на вбивство", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що і загиблий і стрілок є азербайджанцями.

Як відомо, після вбивства зловмисник зник на сріблястому "Мерседесі", однак не виключено, що пізніше він пересів на інший автомобіль цієї марки.

У місті оголошено план "Сирена".

Як повідомлялося раніше, в мережі з'явилося відео моменту нападу і фото ймовірного вбивці.