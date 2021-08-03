В Одесі розстріляли людину в житловому кварталі: у мережі говорять про замовне вбивство (фото)

В Одесі на вулиці Малиновського, 53 посеред житлового району невідомі відкрили стрілянину по чоловікові.
Інформація про це з'явилася в телеграм-каналі "Новости Одеса".
За його інформацією, поліцейські шукають сріблястий "Мерседес" з номерами "СВ 1413 КС".
"Стріляли імовірно з автомата, потерпілий поранений, за неофіційною інформацією - замовне вбивство", - написали там, додавши, що пізніше потерпілий помер.
У поліції ж повідомили, що потерпілого госпіталізували з пораненнями.
У місті введений план "Сирена". Правоохоронці попросили всіх, кому відомі деталі події звернутися до найближчого відділення поліції або зателефонувати на номер "102".
Як повідомлялося раніше, в Києві знайшли повішеним главу "Білоруського будинку в Україні" Віталія Шишова.
У мережі вже з'явилися припущення, що його ліквідували спецслужби режиму Олександра Лукашенка.