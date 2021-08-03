"Намагався втекти, але не встиг": з'явилося відео моменту розстрілу чоловіка в Одесі і фото кілера

У мережу виклали момент розстрілу чоловіка на вулиці Малиновського, 53 в Одесі.

Запис з камери відеоспостереження опублікували місцеві Телеграм-канали.

На відео можна побачити, як чоловік спокійно йде по двору, але тут же починає тікати, побачивши людину зі зброєю. Та робить кілька пострілів, які стають фатальними. На жаль, потерпілого врятувати не вдалося.

Раніше в мережі була інформація про те, що поліцейські шукають сріблястий "Мерседес" з номерами "СВ 1413 КС". Втім, не виключено, що кілер, намагаючись відірватися від копів, пересів на інше авто такої ж марки з номерами "ВН 9679 ГО".

Відповідно до неофіційної інформації, це було замовне вбивство. Подробиці читайте на сайті "Телеграф" пізніше.



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