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Як виглядати стильно без зайвих витрат? Приберіть із гардероба застарілі речі (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Модні антитренди та чим їх замінити — чорний список Новина оновлена 01 грудня 2022, 09:50
Модні антитренди та чим їх замінити — чорний список. Фото freepik.com

Зараз актуальні лише практичні, лаконічні моделі предметів гардероба

Як виглядати стильно без зайвих витрат? Відповідь: ніяк. Ну, будьмо чесними, що все коштує дорого і оновити гардероб у будь-якому випадку виллється вам у пристойну суму.

Ідеальний варіант, як зазначає стиліст Кіра (@trends.all.brands), — це зібрати базу та потрібні комплекти протягом року, а краще двох. Поступово. Усвідомлено. Головне знати свої прогалини та працювати над ними. А ось прибрати застарілі речі, які здешевлюють ваш образ, можна вже зараз.

Експерт у галузі моди пропонує пробігтися по нижченаведених пунктах і прибрати все зайве.

Колготки

Тілесні колготки повинні бути під колір шкіри, в ідеалі 6-8 ден (якщо вони взагалі вам потрібні). Ніякої засмаги та лайкри (ті самі, що блищать і переливаються).

Колготки

Манікюр

Віддавайте перевагу манікюру без зайвих стразів, малюнків, блискіток. Краще акуратні квадратні, ніж довгі та гострі.

Манікюр

Макіяж

У моді м’яке розтушування, завдяки якому макіяж виглядає максимально природним. Жодних точних кордонів, промальовок та бойової розкраски.

Макіяж

Аксесуари

Ремені та сумки вибирайте максимально прості, без зайвих деталей та фурнітури. Такі моделі завжди виглядають дорожчими.

Аксесуари ремені
Аксесуари сумки

Прикраси

Прикраси, що передаються у спадок. Можна, але тільки якщо це Cartier чи Tiffany. В інших випадках, великий рубіновий камінь або печатка, (якою убити можна) давно застаріли.

Прикраси

Раніше "Телеграф" писав, що одним із головних трендів є знімні каптури. Вони з’явилися нещодавно, але вже стали дуже популярним аксесуаром.

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#Мода #Антітренд