Всі "інструменти" є на вашій кухні: найпростіші способи, як прочистити раковину без "кротів" та сантехніків

До вашої уваги — два простих, легких та екологічних способи прочищення засори

Проблема забитої раковини — це одна з найпоширеніших, особливо якщо в будинку є володарі довгого волосся або домашні тварини. У таких випадках – засмічення у ванній просто забезпечене. Однак сьогодні ми хочемо поговорити не про те, як ці засмічення з’являються, а навпаки — як їх позбутися, при цьому не викликаючи сантехніка.

Панікувати не варто в таких випадках, краще одразу йти на кухню і брати "інструменти" у вигляді солі, соди та оцту, пише santeplus. Всі ці продукти впораються із засміченнями в раковині не гірше за всякі хімічні "кроти".

Як швидко прочистити раковину підручними засобами

Оцет, харчова сода та сіль

Візьміть 1/2 склянки харчової соди та 1/4 склянки солі. Змішайте їх і вилийте у раковину. Після цього нагрійте оцет, щоб він закипів, і влийте до попередніх інгредієнтів. Швидко закрийте злив, щоб піна, що утворилася, не перелилася через край. Зачекайте 15-30 хвилин і промийте все більшою кількістю гарячої води.

Оцет та харчова сода

Вилийте окріп у каналізацію, а потім додайте склянку харчової соди і залиште на кілька хвилин. Змішайте киплячу воду та оцет у мисці і додайте зверху ще трохи харчової соди і вилийте у злив. Відразу все накрийте. Через 30 хвилин налийте склянку гарячої води, а потім змийте все.

Раніше "Телеграф" розповідав, що треба засипати у раковину, якщо від неї виходить неприємний запах. Лайфхак звучить легко, але гарантує результат.