Роблять образ свіжим та стильним: топ-5 кольорів у одязі, які підходять всім

Урізноманітнюйте свій гардероб яскравими кольорами

При створенні образу колір відіграє важливе значення, за допомогою певних відтінків можна навіть зробити фігуру стрункішою. А також є універсальні кольори в одязі, які підходять кожній дівчині, тому їх можна сміливо додавати до свого гардероба.

У матеріалі Wday розказано, що це за відтінки та як вони здатні підкреслити зовнішній вигляд, зробивши образ свіжим, стильним та привабливим. Крім того, що вони підходять під будь-який тип фігури, вони ще й гармонійно поєднуються з іншими речами.

Які кольори одягу підійдуть кожній дівчині

Чорний

Це базовий колір, який вважається універсальним та самодостатнім. Вибираючи образ total black ви завжди виглядатимете ефектно, особливо, якщо правильно підкреслити вбрання прикрасами та іншими аксесуарами.

Білий

Ще один колір, який завжди виглядатиме виграшно і дорого. Це колір чистоти, скромності, досконалості, який прикрасить будь-яку дівчину. Одяг білого кольору обов’язково має бути в гардеробі.

Синій

Цей колір асоціюється з розкішшю і матиме гарний вигляд в тандемі з білими речами. Додайте у свій образ правильне взуття та аксесуари й точно опинитеся в центрі уваги.

Помаранчевий

Приємний колір, який чудово підійде для літніх образів. Він гарно підкреслює відтінок шкіри, виражатиме амбіції, свободу, наполегливість. А ще він буде ідеально виглядати з білим та чорним.

Зелений

За допомогою зеленого кольору можна підкреслити природну красу та ніжність. А ось до його відтінків варто ставитися уважніше, тому що, наприклад, яскраво-салатовий буде занадто зухвалим і вбрання в такому кольорі не вийде елегантним, а ось смарагдовий або трав’янистий — інша справа.

"Телеграф" писав раніше, які відтінки манікюру вважаються універсальними. Вони ідеально підійдуть під будь-яке вбрання.