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Ідеально пасуватиме до осені: десять стильних ідей манікюру в шоколадних відтінках (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Коричнева палітра в тренді Новина оновлена 21 вересня 2023, 12:49
Коричнева палітра в тренді. Фото freepik.com

Покрийте нігті коричневим лаком або додайте шоколадні тони до ефектного нейл-арту

В осінньому сезоні шоколадні відтінки залишаються в топі модних тенденцій, і манікюр не став винятком. Є багато вдалих варіантів, щоб нафарбувати нігті у коричневих тонах.

Карамельний, кавовий, теракотовий та шоколадний – ці кольори зроблять ваш манікюр приголомшливим цієї осені. Про трендові нейл-дизайни пише Byrdie.

Ефектною комбінацією на нігтях стане несподіване поєднання коричневого та чорного. Не поспішайте повністю покривати нігтьову пластину лаком, краще вплести шоколадні відтінки у стильний нейл-арт.

Освіжити осінній манікюр допоможе гарний дизайн. Вибирайте малюнки серця або квітів, абстракцію, чіткі або хвилясті лінії, анімалістичний принт. Не менш симпатичними ваші нігті будуть із мармуровим нейл-артом у коричневих тонах. Контрастне поєднання відтінків або м’якіший колірний декор – вибір за вами.

Ідеї осіннього манікюру 2023

Коричнево-чорний манікюр
Контраст відтінків
Коричнево-чорний манікюр
Незвичайний принт
Коричнево-чорний манікюр
Ефектний нейл-арт
Коричнево-чорний манікюр
Стильний дизайн
Коричнево-чорний манікюр
Квітковий акцент
Коричнево-чорний манікюр
Мармуровий манікюр
Коричнево-чорний манікюр
Гарний осінній дизайн
Коричнево-чорний манікюр
Яскравий нейл-арт
Коричнево-чорний манікюр
Серця – манікюрний тренд
Коричнево-чорний манікюр
Несподіване поєднання

Раніше "Телеграф" розповідав, що, незалежно від появи нейл-трендів, залишається актуальним нюдовий манікюр. Такий дизайн прикрасить нігті будь-якої довжини і буде доречний з кожним осіннім образом.

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#Манікюр