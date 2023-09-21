Ідеально пасуватиме до осені: десять стильних ідей манікюру в шоколадних відтінках (фото)

Покрийте нігті коричневим лаком або додайте шоколадні тони до ефектного нейл-арту

В осінньому сезоні шоколадні відтінки залишаються в топі модних тенденцій, і манікюр не став винятком. Є багато вдалих варіантів, щоб нафарбувати нігті у коричневих тонах.

Карамельний, кавовий, теракотовий та шоколадний – ці кольори зроблять ваш манікюр приголомшливим цієї осені. Про трендові нейл-дизайни пише Byrdie.

Ефектною комбінацією на нігтях стане несподіване поєднання коричневого та чорного. Не поспішайте повністю покривати нігтьову пластину лаком, краще вплести шоколадні відтінки у стильний нейл-арт.

Освіжити осінній манікюр допоможе гарний дизайн. Вибирайте малюнки серця або квітів, абстракцію, чіткі або хвилясті лінії, анімалістичний принт. Не менш симпатичними ваші нігті будуть із мармуровим нейл-артом у коричневих тонах. Контрастне поєднання відтінків або м’якіший колірний декор – вибір за вами.

Ідеї осіннього манікюру 2023

Контраст відтінків

Незвичайний принт

Ефектний нейл-арт

Стильний дизайн

Квітковий акцент

Мармуровий манікюр

Гарний осінній дизайн

Яскравий нейл-арт

Серця – манікюрний тренд

Несподіване поєднання

Раніше "Телеграф" розповідав, що, незалежно від появи нейл-трендів, залишається актуальним нюдовий манікюр. Такий дизайн прикрасить нігті будь-якої довжини і буде доречний з кожним осіннім образом.