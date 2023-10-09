У трендах осені та на будь-який смак: топ-10 ідей нейл-арту, з якими ваші пальчики виглядатимуть модно (фото, відео)
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Пропонуємо свіжу добірку найстильніших дизайнів
Осінній сезон приносить із собою не лише зміни у природі, а й нові тренди у світі дизайну манікюру. Цього року в моді — витончені відтінки та стильні поєднання кольорів.
Майстри манікюру представили 10 вишуканих дизайнів, які прикрасять ваші пальчики до будь-якої нагоди. Вибирайте той із них, який підходить до вашого образу та відповідає сьогоднішньому настрою, та насолоджуйтесь шикарним манікюром!
Який колір манікюру зараз у моді — осінь 2023
- Спокійний градієнт
Один із найпопулярніших варіантів цього сезону. Цей дизайн створює плавний перехід між кольорами та нагадує про умиротворення спокійних осінніх вечорів.
- Стильне поєднання кольорів
Цей дизайн пропонує унікальну ідею, поєднуючи протилежні відтінки. Манікюр отримує особливий шарм та експресивність та ідеально підкреслює вашу індивідуальність.
- Чарівні та натхненні
Цей дизайн виглядає неймовірно стильно та витончено. Майстерна рука створила на нігтях справжній міні-витвір мистецтва.
- Складений пазл
Цей дизайн, звичайно, не найпростіший у виконанні, але дуже витончений та стильний. Кожен елемент є частиною гармонійного цілого, підкреслюючи увагу до деталей та ретельний підбір кольорів.
- Ніжний чорно-білий дизайн
Цього сезону особливою популярністю користується поєднання чорного та білого в найнесподіваніших варіантах. Цей образ підкреслить вашу елегантність і строгість, з одного боку, і додасть іскорки несподіванки — з іншого.
- Шикарний дизайн у матових тонах
Матові відтінки підкреслюють теплоту та затишок осені, створюючи неймовірно стильний образ. І так, леопардовий принт не здає своїх позицій!
- Чудовий осінній дизайн
Прекрасний варіант, в якому поєднуються яскраві та глибокі кольори. Він нагадує про різноманітність відтінків осінньої природи. Додайте в осінню повсякденність радість сонячного сезону!
- Цікаве поєднання кольорів
Гра несподіваних поєднань створює унікальний образ. Цей дизайн підкреслить вашу сміливість та креативність, а також надасть нігтям індивідуального характеру.
- Осіннє листя, що падає
Справжнє джерело натхнення для створення ніжних та яскравих візерунків. Цей дизайн ніби зафіксує на нігтях шматочок осінньої природи, створюючи затишне відчуття і додаючи креативності та веселощів у сірі осінні дні.
- Приємний жовто-гарячий
Ваші нігті наповнені теплотою сонячних променів. Цей варіант підкреслить атмосферу осені та одночасно додасть яскравого акценту в повсякденний образ!
Раніше ми публікували добірку модних ідей для манікюру, які неймовірно популярні цього сезону. Вибравши один із цих стильних трендів, ви зможете створити свій неповторний образ!