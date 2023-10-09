У трендах осені та на будь-який смак: топ-10 ідей нейл-арту, з якими ваші пальчики виглядатимуть модно (фото, відео)

Пропонуємо свіжу добірку найстильніших дизайнів

Осінній сезон приносить із собою не лише зміни у природі, а й нові тренди у світі дизайну манікюру. Цього року в моді — витончені відтінки та стильні поєднання кольорів.

Майстри манікюру представили 10 вишуканих дизайнів, які прикрасять ваші пальчики до будь-якої нагоди. Вибирайте той із них, який підходить до вашого образу та відповідає сьогоднішньому настрою, та насолоджуйтесь шикарним манікюром!

Який колір манікюру зараз у моді — осінь 2023

Спокійний градієнт

Один із найпопулярніших варіантів цього сезону. Цей дизайн створює плавний перехід між кольорами та нагадує про умиротворення спокійних осінніх вечорів.

Фото: Ідеї Манікюру

Стильне поєднання кольорів

Цей дизайн пропонує унікальну ідею, поєднуючи протилежні відтінки. Манікюр отримує особливий шарм та експресивність та ідеально підкреслює вашу індивідуальність.

Джерело: Ідеї Манікюру

Чарівні та натхненні

Цей дизайн виглядає неймовірно стильно та витончено. Майстерна рука створила на нігтях справжній міні-витвір мистецтва.

Фото: Ідеї Манікюру

Складений пазл

Цей дизайн, звичайно, не найпростіший у виконанні, але дуже витончений та стильний. Кожен елемент є частиною гармонійного цілого, підкреслюючи увагу до деталей та ретельний підбір кольорів.

Джерело: Ідеї Манікюру

Ніжний чорно-білий дизайн

Цього сезону особливою популярністю користується поєднання чорного та білого в найнесподіваніших варіантах. Цей образ підкреслить вашу елегантність і строгість, з одного боку, і додасть іскорки несподіванки — з іншого.

Фото: Ідеї Манікюру

Шикарний дизайн у матових тонах

Матові відтінки підкреслюють теплоту та затишок осені, створюючи неймовірно стильний образ. І так, леопардовий принт не здає своїх позицій!

Фото: Ідеї Манікюру

Чудовий осінній дизайн

Прекрасний варіант, в якому поєднуються яскраві та глибокі кольори. Він нагадує про різноманітність відтінків осінньої природи. Додайте в осінню повсякденність радість сонячного сезону!

Фото: Ідеї Манікюру

Цікаве поєднання кольорів

Гра несподіваних поєднань створює унікальний образ. Цей дизайн підкреслить вашу сміливість та креативність, а також надасть нігтям індивідуального характеру.

Джерело: Ідеї Манікюру

Осіннє листя, що падає

Справжнє джерело натхнення для створення ніжних та яскравих візерунків. Цей дизайн ніби зафіксує на нігтях шматочок осінньої природи, створюючи затишне відчуття і додаючи креативності та веселощів у сірі осінні дні.

Фото: Ідеї Манікюру

Приємний жовто-гарячий

Ваші нігті наповнені теплотою сонячних променів. Цей варіант підкреслить атмосферу осені та одночасно додасть яскравого акценту в повсякденний образ!

Фото: Ідеї Манікюру

Раніше ми публікували добірку модних ідей для манікюру, які неймовірно популярні цього сезону. Вибравши один із цих стильних трендів, ви зможете створити свій неповторний образ!