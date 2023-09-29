Їх точно треба додати до закладок: топ-5 модних трендів нейл-арту цієї осені (фото, відео)

Як нафарбувати нігті, щоб виглядати модно цього сезону

Незалежно від того, чи має манікюр шикарний вигляд, матові металеві або спокусливі шоколадні відтінки, тренди манікюру на осінь 2023 року задовольнять усіх модниць, чи то традиційний образ, чи блискучі гелеві дизайни.

Як пише портал Sportskeeda, одним із найпопулярніших нейл-трендів краси зараз є поєднання класичних стилів із сучасними. Ознайомтеся з п’ятьма найкращими трендами для нігтів, які люблять більшість ентузіастів.

Модний манікюр 2023 осінь

Матовий металік

Нанесіть базове покриття, щоб захистити нігті та гарантувати довготривалий нейл-арт. Далі рівномірно нанесіть металевий матовий відтінок на нігті, забезпечуючи повне покриття. Дайте першому шару повністю висохнути, а потім нанесіть подвійний шар для посилення кольору.

Оксамитове покриття

Після нанесення базового покриття нанесіть два шари бажаного кольору для блиску нігтів і дайте добре висохнути. Після висихання лаку нанесіть оксамитову пудру на нігті, доки вони липкі.

Традиційний французький манікюр

Нанесіть базове покриття. Обережно проведіть тонку білу лінію по кінчиках нігтів і дайте їй висохнути, а потім нанесіть світло-рожевий або тілесний лак для нігтів на весь ніготь для гладкого глянсового покриття.

Манікюр із гарячим шоколадом

Після базового покриття нанесіть шар темно-коричневого лаку для нігтів. Ви можете створити на нігтях складні композиції, такі як вихори, а для додаткового ефекту додайте мерехтіння.

Джерело: instagram.com/alexsteinherr

Смарагдово-зелений дизайн

Нанесіть базове покриття, щоб захистити нігті. Далі нанесіть подвійний шар смарагдово-зеленого лаку для нігтів, даючи кожному шару висохнути перед нанесенням наступного. Виявіть свій творчий геній за допомогою тонкого пензлика для нігтів, щоб створити такі візерунки, як горошок, смужки або інші. Додайте блискітки або стрази як додатковий чарівний штрих.

Раніше ми показували фото та відео модних ідей нейл-арту з прохолодним блиском, які ви точно захочете повторити цієї осені. Блискучі дизайни нігтів продовжують набирати популярності!