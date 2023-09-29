Их точно надо добавить в закладки: топ-5 модных трендов нейл-арта на эту осень (фото, видео)

Как накрасить ногти, чтобы выглядеть модно в этом сезоне

Независимо от того, имеет ли маникюр шикарный вид, матовые металлические или соблазнительные шоколадные оттенки, тренды маникюра на осень 2023 удовлетворят всех модниц, будь то традиционный образ или блестящие гелевые дизайны.

Как пишет портал Sportskeeda, одним из самых популярных нейл-трендов красоты сейчас является сочетание классических стилей с современными. Ознакомьтесь с пятью лучшими трендами для ногтей, которые любят большинство энтузиастов.

Модный маникюр 2023 осень — лучшие дизайны

Матовый металлик

Нанесите базовое покрытие, чтобы защитить ногти и гарантировать долговременный нейл-арт. Далее равномерно нанесите матовый металлический оттенок на ногти, обеспечивая полное покрытие. Дайте первому слою полностью высохнуть, а затем нанесите двойной слой для усиления цвета.

Бархатное покрытие

После нанесения базового покрытия нанесите два слоя желаемого цвета для блеска ногтей и дайте им хорошо высохнуть. После высыхания лака нанесите бархатную пудру на ногти, пока они липкие.

Традиционный французский маникюр

Нанесите базовое покрытие. Аккуратно проведите тонкую белую линию по кончикам ногтей и дайте ей высохнуть, а затем нанесите светло-розовый или телесный лак для ногтей на весь ноготь для гладкого глянцевого покрытия.

Маникюр с горячим шоколадом

После базового покрытия нанесите один слой темно-коричневого лака для ногтей. Вы можете создать на ногтях сложные композиции, такие как вихри, а для дополнительного эффекта добавьте мерцание.

Источник: instagram.com/alexsteinherr

Изумрудно-зеленый дизайн

Нанесите базовое покрытие, чтобы защитить ногти. Далее нанесите двойной слой изумрудно-зеленого лака для ногтей, давая каждому слою высохнуть перед нанесением следующего. Проявите свой творческий гений с помощью тонкой кисточки для ногтей, чтобы создать такие узоры, как горошек, полоски или другие. Кроме того, добавьте блестки или стразы как дополнительный волшебный штрих.

Ранее мы показывали фото и видео модных идей нейл-арта с прохладным блеском, которые вы точно захотите повторить этой осенью. Блестящие дизайны ногтей продолжают набирать популярность!