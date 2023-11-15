Піжамний стиль, червона сукня, паєтки: трендові ідеї образів для новорічної ночі 2024 (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Вже час задуматися, у чому зустрічати Новий рік
До Нового року залишилося вже небагато часу, тож настав час задуматися, в чому провести головне свято в році. Як відомо, це буде рік Зеленого Дерев’яного Дракона, тому, щоб догодити символу року, потрібно підібрати відповідне вбрання.
Стилісти рекомендують вибирати зручні фасони та вбрання червоних, зелених та блискучих відтінків, пише ТСН. А якщо вечірка буде вдома, можна вибирати навіть піжамний стиль.
Червоне плаття
Коли ще одягати яскраву червону сукню, як не на святкову вечірку з нагоди Нового року. Тим більше, що червоний — це один із традиційних новорічних відтінків.
Усі відтінки зеленого
Також для свята підійдуть убрання всіх відтінків зеленого, щоб догодити символу року Зеленому дракону. Найголовніше, щоб вбрання було максимально зручним і добре сиділо.
Образи з паєтками
Сяяти в новорічну ніч допоможуть вбрання, декоровані паєтками, до того ж, це зараз дуже в тренді. Не зупиняйтеся на сукнях — можна створювати луки зі спідницями, топами, піджаками з паєтками.
Строгий костюм
Строгий костюм яскравого святкового кольору чудово підійде для святкування у ресторані чи корпоративу на роботі. Брючні костюми будуть в особливій пошані у новорічні свята. Вибирайте червоні, зелені, оливкові або класичні чорні костюми та підкресліть свою жіночність та елегантність.
Піжамний стиль
Піжамний стиль для домашньої новорічної вечірки саме те, що потрібно. Звичайно, це має бути красива шовкова або атласна піжама, а не та, в якій ви справді спите. Таке вбрання буде доречним для сімейного застілля вдома.
Раніше "Телеграф" розповідав, про найкращі ідеї та дизайни червоного манікюру з блискітками та малюнками. Відмінний варіант для новорічних святкувань.