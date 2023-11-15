Піжамний стиль, червона сукня, паєтки: трендові ідеї образів для новорічної ночі 2024 (фото)

Вже час задуматися, у чому зустрічати Новий рік

До Нового року залишилося вже небагато часу, тож настав час задуматися, в чому провести головне свято в році. Як відомо, це буде рік Зеленого Дерев’яного Дракона, тому, щоб догодити символу року, потрібно підібрати відповідне вбрання.

Стилісти рекомендують вибирати зручні фасони та вбрання червоних, зелених та блискучих відтінків, пише ТСН. А якщо вечірка буде вдома, можна вибирати навіть піжамний стиль.

Червоне плаття

Коли ще одягати яскраву червону сукню, як не на святкову вечірку з нагоди Нового року. Тим більше, що червоний — це один із традиційних новорічних відтінків.

Фото: Pinterest

Усі відтінки зеленого

Також для свята підійдуть убрання всіх відтінків зеленого, щоб догодити символу року Зеленому дракону. Найголовніше, щоб вбрання було максимально зручним і добре сиділо.

Фото: Pinterest

Образи з паєтками

Сяяти в новорічну ніч допоможуть вбрання, декоровані паєтками, до того ж, це зараз дуже в тренді. Не зупиняйтеся на сукнях — можна створювати луки зі спідницями, топами, піджаками з паєтками.

Фото: Pinterest

Строгий костюм

Строгий костюм яскравого святкового кольору чудово підійде для святкування у ресторані чи корпоративу на роботі. Брючні костюми будуть в особливій пошані у новорічні свята. Вибирайте червоні, зелені, оливкові або класичні чорні костюми та підкресліть свою жіночність та елегантність.

Фото: Pinterest

Піжамний стиль

Піжамний стиль для домашньої новорічної вечірки саме те, що потрібно. Звичайно, це має бути красива шовкова або атласна піжама, а не та, в якій ви справді спите. Таке вбрання буде доречним для сімейного застілля вдома.

Фото: Pinterest

Раніше "Телеграф" розповідав, про найкращі ідеї та дизайни червоного манікюру з блискітками та малюнками. Відмінний варіант для новорічних святкувань.