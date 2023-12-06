Мода на Новий рік 2024: Зелений Дракон принесе щастя та достаток, якщо зустрічати його у цих кольорах (фото)

Дізнайтеся, в чому доречно зустрічатиме Новий 2024 рік

Зовсім скоро ми відзначатимемо Новий 2024 рік. Символом цього року, згідно зі східним гороскопом, стане Зелений Дерев’яний Дракон. Ми вже розповідали, який манікюр зробити на новорічні свята, а сьогодні ділимося секретами щасливих кольорів та відтінків, у яких треба зустрічати Новий рік.

Зараз саме час підбирати вбрання для новорічних вечірок та корпоративів, пише unian.net. Розбираємось, у яких кольорах потрібно зустрічати Новий рік, щоб сподобатися символу року, а яких відтінків краще уникати.

Щасливі кольори

Так, до щасливих кольорів відносяться зелений, золотий, білий, сріблястий, червоний. Одягнувши сукні або вбрання у цих відтінках ви точно сподобаєтеся Дракону і він подарує вам щастя та благополуччя.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Якщо серед цих відтінків ви не знайде відповідне вбрання, можна також придивитися до суконь або костюмів коричневого, бордового і фіолетового відтінків. Однак, головною умовою, щоб сподобатися символу року, повинні стати яскраві елементи декору або аксесуари. Стрази, паєтки, каміння чи блискітки мають стати головним акцентом новорічного образу.

Фото: Pinterest

Заборонені кольори

Є також палітра відтінків, яких краще уникати у своєму новорічному вбранні. До таких відносяться чорний, синій, гіркий шоколад, темно-жовтий. Якщо ви виберете сукню або вбрання якогось із перерахованих чотирьох відтінків — удачі в новому році не чекайте.

Фото: Pinterest

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