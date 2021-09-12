У Великобританії виставлять вождя бронзового століття, знайденого в дереві (фото, відео)

Рідкісна знахідка — старезний дуб служив труною для вождя.

Дослідження і необхідні роботи для збереження дерев’яної труни віком в 4 тисячі років закінчуються і незабаром вождь і його останній притулок займуть місце в Музеї колекції Лінкольна.

Про це пише Йоркський археологічний фонд.

Знахідка була зроблена ще влітку у 2019 році в гольф-клубі Тетні під час робіт. Власник поля Марк Касвелл зазначив, що його сім’я багато років займалася на цій землі сільським господарством і ніхто не підозрював, що ховається в ній.

Труною з тілом вождя і різними предметами побуту був старезний дуб під шаром гравію. Вчені рік зберігали труну в спеціальному холодильнику, потім почали відновлювальні роботи. Щоб не дати повітрю і сонцю пошкодити унікальну знахідку витратили значну суму, в перекладі в гривневий еквівалент понад 2, 5 млн.

Труна три метри в довжину

Разом з тілом вождя знайшли кам’яну сокиру. Знахідка незвичайна тим, що так добре збережених знарядь знайшли всього 12 в Британії — вціліла і ручка і кам’яна "голова".

кам’яна сокира

Трун зроблених з цільного дерева за час археологічних досліджень знайшли всього 65. Цьому примірнику зберегтися допоміг шар мулу.

Раніше "Телеграф" писав, що археологи знайшли масштабне "кладовище" Юрського періоду. А у Франції намагаються відтворити давню фреску з фрагментів.