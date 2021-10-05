Французькі археологи намагаються скласти воєдино "пазл" з древніх фресок (фото)

Археологи чотири роки шукали фрески, щоб потім їх зібрати воєдино

У провансальському місті Арль, Франція, в одному з будинків виявили історично цінні настінні розписи I століття до нашої ери.

Про це в п’ятницю, 3 серпня, повідомляє "The Guardian".

Важливу знахідку археологи виявили у Будинку арфіста, побудованому римлянами, який на цей момент є відомим пам’ятником стародавньої архітектури і налічує більш як два тисячоліття.

Експерти намагаються скласти воєдино велику мозаїку фресок ще з квітня цього року.

З того часу фахівці назбирали 800 ящиків з фрагментами настінних розписів.

Деякі з них витягли з розкопаних стін будівлі, частину виявили в руїнах.

Варто зазначити, що вже зараз зображення демонструються на виставці в музеї Арля.

Старовинні фрески

За словами експертів, фрески займають понад 220 квадратних метрів, тому потрібно ще як мінімум два роки, щоб їх зібрати.

До слова, фахівці в загальному вже 1800 годин працюють над збором деталей фресок в єдине ціле.

"Це в точності як пазл ... за винятком, звичайно, того, що у нас немає оригінальної моделі, над якою можна було б працювати, і всіх частин", — говорить експерт зі старовинних настінних розписів Жюльєн Буазлев.

Будинок арфіста італійські майстри збудували ще між 70 і 50 роками до нашої ери.

Менш ніж 20 років по тому його зруйнували і на тому місці побудували нову будівлю. Після нього там було ще три будинки.

У 2013 році відбулися перші розкопки, і більш ніж на метр під наявною будівлею, виявили Будинок арфіста.

Чотири роки археологи шукали фрески та збирали фрагменти.

Зараз фахівці з’єднують фрагменти воєдино, щоб показувати їх в музеї.

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