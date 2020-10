В ОАЭ открыли Музей будущего: и это не просто еще одно архитектурное чудо (Фото, Видео)

Как пишет Gulfnews, здание состоит из десяти уровней. Рядом со зданием расположены отражающие бассейны и растительные насаждения. Также возле него есть велодорожка и зона отдыха.

Музей соединят со станцией метро и с мостом между Эмиратскими башнями.

Корпус здания сделан из нержавеющей стали и занимает площадь в 30 тысяч квадратных метров. Фасад здания украшают 1024 панели арабской каллиграфии, которые были произведены роботами.

"Музей будет изучать тенденции будущего и возможности в науке, технологиях и инновациях. Превращая Дубай в испытательный полигон для новых технологий, мы не нацелены на строительство еще одного чуда архитектуры, но хотим заложить фундамент для будущего", - написал эмир Дубая, шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум в соцсети Твиттер.

Музей питается от солнечной электростанции, спроектированной и построенной в Дубае. Это позволит учреждению первым на Ближнем Востоке получить платиновый сертификат за лидерство в области энергетического и экологического проектирования LEED, что является наивысшей наградой для экологичных зданий в мире.

