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В ОАЭ открыли Музей будущего: и это не просто еще одно архитектурное чудо (Фото, Видео)

В ОАЭ открыли Музей будущего: и это не просто еще одно архитектурное чудо (Фото, Видео)
01:34 Сегодня Телеграф Сегодня Фото: The Lighting Institute
В Дубае (ОАЭ) завершено строительство Музея будущего. В здании высотой в 77 метров будут показаны инновации и наработки по решению острых социальных, экономических и экологических проблем.

Как пишет Gulfnews, здание состоит из десяти уровней. Рядом со зданием расположены отражающие бассейны и растительные насаждения. Также возле него есть велодорожка и зона отдыха.  

Музей соединят со станцией метро и с мостом между Эмиратскими башнями. 

Корпус здания сделан из нержавеющей стали и занимает площадь в 30 тысяч квадратных метров. Фасад здания украшают 1024 панели арабской каллиграфии, которые были произведены роботами.  

"Музей будет изучать тенденции будущего и возможности в науке, технологиях и инновациях. Превращая Дубай в испытательный полигон для новых технологий, мы не нацелены на строительство еще одного чуда архитектуры, но хотим заложить фундамент для будущего", - написал эмир Дубая, шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум в соцсети Твиттер

Музей питается от солнечной электростанции, спроектированной и построенной в Дубае. Это позволит учреждению первым на Ближнем Востоке получить платиновый сертификат за лидерство в области энергетического и экологического проектирования LEED, что является наивысшей наградой для экологичных зданий в мире.

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Двери музея откроют для всех интересующихся наукой, в нем будут проводить образовательные лекции и мастер-классы с применением ультрасовременных технологий.

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ОАЭ, Дубай, Архитектура, Музей будущего.

Автор:

Телеграф
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