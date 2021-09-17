У США придумали антиковідну вакцину, яку потрібно вводити в ніс

Експерти кажуть, що така вакцина забезпечує адаптивну імунну відповідь в дихальних шляхах

У США створили вакцину проти ковіда, яку не потрібно вводити внутрішньом’язово — досить лише закапати нею ніс.

Про це повідомляє MedicalxPress з посиланням на розробників — вчених Університету Х’юстона.

Там кажуть, що назальна вакцина від коронавірусу забезпечує стійкий місцевий імунітет проти патогенів, а її безумовною перевагою є те, що це неінвазивна процедура.

Поки даний препарат протестували лише попередньо: вакцина забезпечує адаптивну імунну відповідь в дихальних шляхах і легенях, особливо у людей, які раніше перехворіли.

Розробники кажуть, що кожен з компонентів цього препарату — ліофілізований білок і ад’ювант NanoSTING — є активними 11 місяців і не вимагає заморозки, так що цей варіант може бути відмінним рішенням для вакцинації по всьому світу.

Нагадаємо, що крім коронавірусу, який почав поширюватися в Україні з новою силою, в нашій країні також очікується циркуляція штамів грипу B/Washington, H1N1 і H3N2.