Рус

У США придумали антиковідну вакцину, яку потрібно вводити в ніс

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
6
Назальні вакцини зараз тестують на ефективність і безпеку
Назальні вакцини зараз тестують на ефективність і безпеку

Експерти кажуть, що така вакцина забезпечує адаптивну імунну відповідь в дихальних шляхах

У США створили вакцину проти ковіда, яку не потрібно вводити внутрішньом’язово — досить лише закапати нею ніс.

Про це повідомляє MedicalxPress з посиланням на розробників — вчених Університету Х’юстона.

Там кажуть, що назальна вакцина від коронавірусу забезпечує стійкий місцевий імунітет проти патогенів, а її безумовною перевагою є те, що це неінвазивна процедура.

Поки даний препарат протестували лише попередньо: вакцина забезпечує адаптивну імунну відповідь в дихальних шляхах і легенях, особливо у людей, які раніше перехворіли.

Розробники кажуть, що кожен з компонентів цього препарату — ліофілізований білок і ад’ювант NanoSTING — є активними 11 місяців і не вимагає заморозки, так що цей варіант може бути відмінним рішенням для вакцинації по всьому світу.

Нагадаємо, що крім коронавірусу, який почав поширюватися в Україні з новою силою, в нашій країні також очікується циркуляція штамів грипу B/Washington, H1N1 і H3N2.

Бійці Талібану в Хайратане
Світ
Криза і відчуття безнадійності: як живе Афганістан через місяць після захоплення влади "Талібаном"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Бійці Талібану в Хайратане
Криза і відчуття безнадійності: як живе Афганістан через місяць після захоплення влади "Талібаном"
Дата публікації
Категорія
Завдяки власним запасам США не страждають від газової монополії РФ
"Там, де немає Кремля": у США природний газ в рази дешевший аніж в Європі
Дата публікації
Категорія
Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов
Безпорадність або холодний розрахунок? Чому "Слуга народу" вирішила здатися без бою на виборах мера Харкова
Дата публікації
Категорія
В результаті дій бойовиків постраждала військова техніка ЗСУ
Бойовики за допомогою безпілотників обстріляли місто Щастя: в МВС показали фото руйнувань
Дата публікації
Категорія
Заразитися "Дельтою" набагато простіше, ніж іншими штамами
Починається з нежитю і болю в м’язах: симптоми "Дельта"-штаму по днях (інфографіка)