У США жінці в мозок вживили спеціальний імплант, який врятував її від депресії

Інші методи лікування жінці не допомагали.

У Каліфорнії (США) вчені врятували 36-річну жінку від невиліковної депресії шляхом імплантації в голову спеціального імпланту.

Суть роботи описана в науковому журналі Nature.

Жінка, на ім'я Сара пробувала різні методи лікування, включаючи електрошокові терапію, однак це не принесло результатів. У підсумку вона погодилася на експериментальне лікування в Каліфорнійському університеті в Сан-Франциско.

Вчені провели аналіз мозку пацієнтки та знайшли в ньому дві ділянки, стимуляція яких допомогла знизити рівень тривоги й підвищити рівень енергії.

Зокрема фахівці активували ділянку мозку під назвою вентральне смугасте тіло, який відповідає за почуття винагороди. Пацієнтка розповіла, що в цей час вона займалася рукоділлям для відволікання від думок і раптово виявила, що їй це подобається. Свої відчуття вона описала, як "радість і щастя".

Відзначається, що пристрій Neuropace RNS, яке вживили в голову Сарі, раніше було схвалено для лікування епілепсії. Воно відстежує "біомаркери" в миндалевидному тілі, яке проявляє активність перед погіршенням симптомів депресії. Після цього воно подає мікроімпульси в смугасте тіло, тим самим придушуючи почуття смутку.

Сам пристрій коштує близько 30 тисяч доларів (789 млн грн).

В цілому воно працює близько 30 хвилин в день, а заряду батареї повинно вистачити на 10 років роботи.

Як повідомлялося раніше, в США чоловікові видалили частину мозку і позбавили його від регулярних нападів страху.