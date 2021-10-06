В США женщине в мозг вживили специальный имплант, спасший ее от депрессии

Другие методы лечения женщине не помогали.

В Калифорнии (США) ученые спасли 36-летнюю женщину от неизлечимой депрессии путем вживления в голову специального импланта.

Суть работы описана в научном журнале Nature.

Женщина по имени Сара предпринимала разные методы лечения, включая электрошоковую терапию, однако это не принесло результатов. В итоге она согласилась на экспериментальное лечение в Калифорнийском университете в Сан-Франциско.

Ученые провели анализ мозга пациентки и нашли в нем два участка, стимуляция которых помогла снизить уровень тревоги и повысить уровень энергии.

В частности специалисты активировали участок мозга под названием вентральное полосатое тело, который отвечает за чувство вознаграждения. Пациентка рассказала, что в это время она занималась рукоделием для отвлечения от мыслей и внезапно обнаружила, что ей это нравится. Свои ощущения она описала, как "ликование и счастье".

Отмечается, что устройство Neuropace RNS, которое вживили в голову Саре, ранее было одобрено для лечения эпилепсии. Оно отслеживает "биомаркеры" в миндалевидном теле, которое проявляет активность перед ухудшением симптомов депрессии. После этого оно подает микроимпульсы в полосатое тело, тем самым подавляя чувство печали.

Само устройство стоит около 30 тысяч долларов (789 тысяч грн).

В целом оно работает около 30 минут в день, а заряда батарейки должно хватить на 10 лет работы.

Как сообщалось ранее, в США мужчине удалили часть мозга и избавили его от регулярных приступов страха.