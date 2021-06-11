Американца изводил постоянный страх внезапной смерти: решение медиков поразило весь мир (фото)

Житель Нью-Йорка 32-летний Джоди Смит жил со врожденным дефектом нервной системы, из-за которого в любой ситуации его начинал одолевать страх внезапной смерти. К тому же, в его 26 врачи поставили неутешительный диагноз - эпилепсия. После чего он начал переживать панические атаки по три раза на день.

Впрочем, как пишет VICE, врачи нашли способ помочь ему.

Для того чтобы Смит смог жить далее без внезапных приступов страха, хирургам пришлось удалить ему часть мозга, а именно вырезать правую миндалину из головного мозга, которая отвечает за анализ угроз.

Теперь мужчина не чувствует страха вообще.

Он рассказал об эпизоде, когда его окружили пять незнакомых парней. Смит осознал, что его пытаются ограбить, но не ощутил никакого чувства опасности, а потому просто продолжил идти дальше "сквозь" толпу злоумышленников.

"Видимо, их поразило мое отсутствие страха", - сказал он.

Если не считать незначительных проблем с памятью и вниманием, Джоди сейчас чувствует себя лучше, чем когда-либо. Жизнь во многих отношениях для него стала проще.

"Правильно функционирующая миндалина необходима для обработки чувства страха, а соответствующая интеграция контекстной информации из гиппокампа ... имеет решающее значение для управления поведением. Нет никаких оснований полагать, что любому человеку со здоровой нервной системой полезно не испытывать страха, когда это уместно", - рассказала доктор Санна ван Рой.

Впрочем, она отметила, что если с ней таки есть проблемы, как это было в случае Смита, то удаление миндалевидного тела перевешивают потенциальные риски - особенно с учетом того, что люди обычно все еще могут научиться определять опасность достаточно хорошо, чтобы жить в современном обществе.

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