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Вченим вдалося виокремити вірус, який викликав пандемію

Вченим вдалося виокремити вірус, який викликав пандемію
18:30 Сб, 14 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: unsplash

Новини науки:Дослідникам вдалося виділити вірус SARS-CoV-2, відповідальний за пандемію.

Команді канадських дослідників вдалося виокремити у лабораторних умовах вірус SARS-CoV-2, відповідальний за спалах у світі важкого гострого респіраторного синдрому.

Про це йдеться на сайті інституту досліджень Саннібруку.

"Команда дослідників з Макмастерського університету та Університету Торонто виокремила вірус SARS-CoV-2", - йдеться у повідомленні. Видання додає, що дослідники культивували вірус із двох наявних клінічних зразків.

"Нам потрібні ключові інструменти для розробки рішень з подолання цієї пандемії. Попри те, що негайна реакція є вирішальним чинником, довготермінові рішення виходять з результатів досліджень щодо природи цього нового вірусу", - сказала лікар-мікробіолог Саміра Мубарека. Виділений вірус допоможе дослідникам у Канаді та в усьому світі розробити кращі діагностичні інструменти, методи лікування та вакцини, а також краще зрозуміти біологічний устрій, еволюцію та клінічні властивості вірусу SARS-CoV-2.

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Відповідно до останніх даних, у світі підтверджено 145 374 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 973), Італії (17 660), Ірані (11 364), Південній Кореї (8 086), Іспанії (5 232). Зафіксовано 5 429 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 71 694 людини.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус Covid-19 глобальною пандемією.

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Вирус, Пандемия, Дослідження, Вчені, Зараження, SARS-CoV-2.
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