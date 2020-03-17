Вчені назвали матеріали, які найдовше тримають вірус COVID-19

Новини науки:Також вчені перевірили, як довго небезпечний коронавірус здатен лишатися активним у повітрі.

Новий небезпечний коронавірус здатен жити на пластикових упаковках і пластиковому медичному обладнанні до трьох днів після зараження.

Про це йдеться в результатах дослідження Національного інституту здоров'я США. Як пише Newsweek, команда вчених, які написали звіт, перевірили, як довго новий коронавірус SARS-CoV-2 може жити на різних матеріалах: від картону до міді.

При цьому, вони порівнювали "живучість" нової зарази з вірусом SARS-CoV-1, який спричиняє тяжкий гострий респіраторний синдром (SARS).

Результати показали, що новий вірус найдовше живе на пластику (поліпропілені), а також на нержавіючій сталі. На поверхнях з цих матеріалів він здатен лишатися активним впродовж двох-трьох днів після зараження. Найгіршим матеріалом для нього виявилася мідь. На поверхні з неї вірус живе максимум 4 години.

На картоні ж він лишається активним до 24 годин. Показники були приблизно однаковими для обох вірусів, які порівнювали. Виключенням стала лише тривалість їхнього життя на картоні.

Новий коронавірус лишається активним на ньому "значно довше", ніж збудник SARS. Також дослідники перевірили, як довго новий коронавірус здатен жити в повітрі. Тести показали, що після розпилення разом з часткочками вологи він лишається активним до трьох годин.

Це пояснює, як масові зібрання людей можуть призвести до зараження. Лікарі виявляють сліди вірусу в верхніх і нижніх дихальних шляхах. Коли пацієнти кашляють і чхають, крапельки рідин потрапляють у повітря й на поверхні.

Видання зауважує, що документ ще не був опублікований і проходить необхідні перевірки перед друком в наукових журналах.

Однак, автори сподіваються, що їхні висновки допоможуть з'ясувати, як коронавірусу вдається так швидко поширюватися.