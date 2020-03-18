NASA передала на Землю новий вражаючий знімок

Новини науки:На знімок потрапила південна півкуля планети.

Станція "Юнона", яка займається вивченням системи Юпітера, передала на Землю новий вражаючий знімок. На ньому можна помітити південну півкулю газового гіганта Сонячної системи, повідомляє NASA.

Юпітер – не тільки найбільша планета в нашій системі, він також містить в два рази більше матеріалу, ніж всі інші об'єкти в ній, включаючи планети, астероїди, комети і супутники. За складом він нагадує зірку і, якби він був більш масивним, то цілком міг би стати червоним карликом.

Незважаючи на те, що більша частина Юпітера складається з гелію і водню, білі хмари, які помітні у верхніх шарах його атмосфери, містять в основному аміак і сірководень.

"Юнона" була запущена 5 серпня 2011 року з мису Канаверал, Флорида (США), вона є частиною програми New Frontiers . До "Юнони" на орбіті Юпітера працював зонд Galileo, але "Юнона" першої в історії робитиме обліт планети через її полюси.

Апарат прибув на орбіту Юпітера 4 липня 2016 року. Він пробуде на орбіті планети ще кілька років і передаватиме на землю нові знімки. Після завершення роботи зонд буде знищено.