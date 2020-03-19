Вчені назвали справжню причину зараження людства коронавірусом

Новини науки:Коронавірус не міг бути створений штучно та має природне походження. До такого висновку дійшли американські вчені.

Так, дослідники спростували версію про те, що коронавірус COVID-19 був створений штучно, а завезли його в Китай американські військові, на що натякав прессекретар МЗС Китаю Чжао Ліцзяні.

За словами експертів, в коронавірусі не було виявлено ознак втручання людини.

“Сиквенс (прочитана послідовність генетичного коду, – ред.) цього вірусу добре відомий. Це нормальний природний вірус, він схильний до мутацій, і це нормально… Навіть ті сиквенс, які прийшли в грудні, не носять відбитків того, що цей вірус був штучно створений”, – розповіла доктор біологічних наук, професорка Школи системної біології GMU (США) Анча Баранова.

Вона наголосила, що при штучному створенні вірусу його необхідно було б випробувати, а зробити це було б неможливо.

“Коронавірус на мишах випробувати не можна, він мишей заражає. На мавпах провести дослідження ще важче, ніж на людях. Мавпи коштують дуже дорого і всі на обліку. Уявити, що хтось десь влаштував міні-епідемію на людях, і ми про це нічого не дізналися, також малоймовірно. Як вони її зупинили? Це що, на острові було? Тобто логістика цієї конспірації не працює”, – сказала професорка.