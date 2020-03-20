У травні США і Space X почнуть спільні польоти в космос

Новини науки:Астронавти NASA вирушать до Міжнародної космічної станції на ракеті Falcon 9.

NASA і Space X оголосили про повернення національної програми польотів людини в космос. Перша космічна місія запланована на середину травня. Про це повідомляє агентство UPI.

Державне відомство NASA і приватна компанія Space X завершують підготовку до польоту астронавтів на Міжнародну космічну станцію. Космічний корабель Crew Dragon на ракеті Falcon 9 доставить на МКС екіпаж NASA — астронавтів Боба Бенкена і Дуга Херлі. Політ повинен відбутися в травні поточного року, хоча точна дата поки не названа.

Цей політ стане першою відправкою американських астронавтів на кораблях американського виробництва за останні 9 років. З 2011 року NASA припинила самостійні польоти до МКС, хоча продовжувала запускати непілотовані кораблів і супутникі, у тому числі і для вивчення Марса.

Запуск стане важливою віхою і для Space X — він дозволить випробувати в справі першу пілотовану систему компанії, після чого Space X отримає право на регулярні рейси до МКС.

Ракета Falcon 9 стартує з комплексу 39А Космічного центру імені Джона Кеннеді у Флориді.

Місія відбудеться, незважаючи на те, що NASA перейшла на карантин через епідемію коронавірусу, скасувавши роботу всіх співробітників крім "критично важливого персоналу".