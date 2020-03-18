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Вчені припустили чому невдовзі на планеті може настати "глобальний голод"

Вчені припустили чому невдовзі на планеті може настати "глобальний голод"
13:32 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: unsplash

Новини науки:Вчені припустили, що можлива ядерна війна між Індією і Пакистаном призведе до викиду в атмосферу близько п'яти мільйонів тонн сажі.

Вчені змоделювали наслідки регіонального ядерного конфлікту між Індією і Пакистаном. Оцінку можливих подій представили в журналі PNAS європейські та американські вчені на чолі з Йонасом Ягермейром з Потсдамського інституту досліджень клімату, передає Naked Science.

Науковці припустили, що можлива ядерна війна між Індією і Пакистаном призведе до викиду в атмосферу близько п'яти мільйонів тонн сажі. Досягнувши стратосфери, вона швидко розподілиться навколо планети, знижуючи кількість сонячного світла, що досягає поверхні. Моделювання показує, що середня глобальна температура при цьому впаде на 1,8 градуса за Цельсієм як мінімум на п'ять років. Це, своєю чергою, призведе до різкого зниження врожайності основних культур, які годують людство: пшениці, рису, кукурудзи та сої. Їх виробництво протягом того ж часу буде скорочуватися на 11% в рік.

Вчені показали, що сильніше всього врожайність впаде в більш північних регіонах Європи, Росії, Китаю, Канади, США. Виробництво кукурудзи в Америці знизиться на 20 відсотків, у Росії - на 50 відсотків. Однак найсильніше постраждають більш південні і населені країни, здатні виробляти достатньо продуктів для своїх численних жителів та не мають можливості отримувати необхідні запаси.

Як тільки розвинені держави введуть заборону на експорт дефіцитної продовольчої продукції, у них може вибухнути справжній голод.

За оцінками вчених приблизно в 70 країнах із загальним населенням 1,3 мільярда осіб, населення скоротиться більш ніж на 20 відсотків.

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Найбільш схильні цій загрозі Бангладеш, Ємен, Сирія, Сомалі, Руанда, Нігер і Гондурас. "Навіть така регіональна, обмеженаядерна війна буде мати самі спустошливі непрямі наслідки в глобальному масштабі. Вони можуть перевершити найбільші спалахи голоду, які тільки були задокументовані в історичних документах", - підсумував Ягермейр.

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Индия, Пакистан, Голод, Наука, Ядерна війна.
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