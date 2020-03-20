В Україні завершили створення оригінальних тестів на виявлення коронавірусу

Новини науки:Робота над тест-системами велася три місяці.

Українські вчені завершили роботу над створенням вітчизняних тест-систем SARS-CoV-2 для діагностики коронавірусу. Про це повідомили в прес-службі Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.

Наголошується, що робота над створенням тестів ведеться з січня місяця. В даний час розроблена тест-система готується до випуску на базі Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.

"За цей час в Інституті вдалося провести дизайн і синтез 4-х нуклеотидних праймерів, які відповідають найбільш специфічним послідовностям в геномі даного вірусу. Проведена підготовка до випробувань лабораторного варіанта оригінальної тест-системи для діагностики коронавірусау 2019-nCoV, що не підпадає під патентну охорону іноземних тест-систем, які вже опубліковані", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Академії наук нагадали про розробку та впровадження в медичну практику ряду препаратів з противірусною дією, зокрема імуномодулятора та противірусного засобу Аміксин.

"Він стимулює утворення в організмі α-, β-, γ-інтерферонів, посилює антитілоутворення, зменшує ступінь імуносупресії у відношенні широкого спектру вірусних інфекцій. Доведена його висока противірусна активність до вірусів - збудників грипу (зокрема високопатогенного пташиного грипу H5N1), гострих респіраторних захворювань, гепатитів, герпесу та ін", - зазначають в НАН.