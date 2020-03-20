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Медик розповів, чим можна замінити медичну маску (Відео)

Медик розповів, чим можна замінити медичну маску (Відео)
11:02 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новини шоу бізнесу:За словами експерта, маска повинна бути 16 або 32-шаровою.

Професор вірусології Олександр Чепурнов зазначив, що як альтернативу медичній масці можна використовувати зроблену самостійно з підручних засобів марлеву. За його словами, маска повинна бути 16 або 32-шаровою, пише РБК.

"Її просто згортаєш, згорнули навпіл — вийшло два шари, ще згорнули — чотири, і так далі. Є такі високі довгі бинти, вони як раз за висотою приблизно такі, як треба. Потрібно згортати та дивитися, як вам дихається в масці. У 32 шарах, на мій погляд, непогано дихається. Далі ви просто прошиваєте хрест-навхрест, щоб вона не розшаровувалася, та прошиваєте по краях. Пришиваєте чотири лямки по кутах — у вас готова маска", — розповів він.

За словами лікаря, після прання маску можна використовувати знову. "Змініть її на наступну таку ж, на час прання, її можна замочити з якоюсь білизною. І віруси, і все інше загинуть", — додав він.

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Чепурнов нагадав про необхідність якомога частіше мити руки та не чіпати обличчя. "Треба пам'ятати, що людині властиво чіпати пальцями ніс, очі — ось з цим треба намагатися бути акуратнішими", — додав він.

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Альтернатива, Відео, Медична Маска, Олександр Чепурнов, Альтернатива медичним маскам.
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