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П'ятниця, 20.03.2020
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Самоосвіта під час карантину за Кембриджськими підручниками

Самоосвіта під час карантину за Кембриджськими підручниками
14:43 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: unsplash

Новини науки:Зазначається, що книги будуть доступні до кінця травня 2020 року.

Через карантинні обмеження у зв'язку з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 видавництво Cambridge University Press, що діє при британському Кембриджському університеті, відкрило онлайн-доступ до понад 700 підручників для студентів вишів.

Зазначається, що книги будуть доступні до кінця травня 2020 року, але лише з браузера — тобто завантажити їх на комп'ютер чи інший пристрій не вдасться. Отримати доступ до низки видань Cambridge University Press можна через спеціальну онлайн-систему Cambridge Core за посиланням. Тематика книг охоплює різноманітні теми: від історії та мистецтвознавства до політики й міжнародних відносин.

У МОЗ сьогодні оголосять низку важливих антикоронавірусних рішень

Раніше американська платформа онлайн-освіти Coursera оголосила про відкриття доступу до понад 3800 своїх курсів через спалах у світі коронавірусу SARS-CoV-2. Нагадаємо, станом на ранок 19 березня у світі офіційно зареєстровано 218 815 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 8810 смертей та 84 114 випадків, коли пацієнти успішно одужали після зараження.

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Карантин, Кембридж, Навчання, Самоосвіта, Підручники.
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