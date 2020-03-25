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На Меркурії знайшли рештки необхідні для створення життя

На Меркурії знайшли рештки необхідні для створення життя
17:15 Ср, 25 Березень 2020 Телеграф nv.ua Фото: pixabay.com

Новини науки:Вчені припустили, що ландшафт Меркурія міг бути утворений летючими речовинами - елементами і сполуками, які можуть легко змінювати агрегатний стан.

Летючі речовини - це хімічна категорія, яка включає воду. Вони необхідні для утворення і підтримання життя, відзначають автори нової роботи.

Дослідження, проведене Алексісом П. Родрігесом з Інституту планетарних наук в Арізоні, більш детально розглянуло хаотичну місцевість Меркурія і можливість того, що летючі речовини колись сформували планету з температурою поверхні, досить гарячою, щоб плавити свинець.

Протягом десятиліть вчені вивчали хаотичну місцевість Меркурія і припускали, що цей ландшафт пов’язаний з потужним ударом астероїда, який утворив басейн Калоріс, масивний кратер, все ще видимий на поверхні планети.

Але в новому дослідженні дослідники припускають, що утворення ландшафту було іншим.

"Ключем до відкриття стало те, що розвиток хаотичних ландшафтів тривало приблизно до часу 1,8 млрд років тому, через 2 млрд років після утворення басейну Калоріс", - сказав співавтор роботи Деніел Берман.

Вони дійшли висновку, що набагато більш імовірно, що летючі речовини під поверхнею Меркурія були нагріті магмою. Великі поля лави утворилися незабаром після розвитку хаотичних ландшафтів, тому вулканічне тепло могло дестабілізувати їх і виділити величезні обсяги летючих речовин.

Через цей нагрів летючі речовини стали газоподібними. Родрігес сказав, що "ймовірно, що якась вода утворилася" в частині кори Меркурія.

"Можливо, ці матеріали були летючими, і вони були перенесені геть, і вони могли конденсуватися в інших частинах планети, або, можливо, вони були повністю видалені з планети сонячними вітрами", - додав він.

Раптова втрата цього матеріалу - це те, що вчені вважають причиною руйнування поверхні планети, яке створило ту хаотичну місцевість, яку ми бачимо сьогодні.

Навіть якщо придатні для життя умови існували недовго, в хаотичній місцевості все ще можуть бути присутніми сліди пребіотичної хімії або елементарного життя.

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"Якщо наші результати підтвердяться, рівнина Калоріс і інші подібні області на Меркурії могли б стати важливими кандидатами для майбутніх посадкових місій з дослідження походження летючих речовин", - резюмували автори дослідження.

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Меркурий, Науковци, Сполуки, Утворення життя.
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