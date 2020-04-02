Скачать
Четвер, 02.04.2020
По всьому світу починають тестувати вакцини від COVID-19
По всьому світу починають тестувати вакцини від COVID-19
Серед хворих на коронавірус на Тернопільщині семеро дітей
Серед хворих на коронавірус на Тернопільщині семеро дітей
Гравець збірної України вилікувався від коронавірусу
Гравець збірної України вилікувався від коронавірусу
Гурт The Hardkiss представив кліп на пісню "Гора" (Відео)
Гурт The Hardkiss представив кліп на пісню "Гора" (Відео)

"Загублену ланку" в еволюції чорної діри знайшли американські астрономи

"Загублену ланку" в еволюції чорної діри знайшли американські астрономи
17:04 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото:pixabay.com

Новини науки:Маса віднайденої чорної діри в 50 тисяч разів більша за масу Сонця.

Американські астрономи з Університету Нью-Гемпшира зафіксували чорну діру середньої маси у Всесвіті.

Про це повідомляється на сайті Національного агентства США з аеронавтики й дослідження космосу (NASA).

Як зазначається, маса цієї чорної діри в 50 тисяч разів більша за масу Сонця, проте сама вона менша, ніж звичайні гігантські чорні діри, які розташовані у середині великих галактик і зазвичай мають масу, в мільйони або навіть мільярди разів більшу за масу Сонця.

Зазначається, що ці так звані чорні діри середньої маси (IMBH) є "загубленою ланкою" в еволюції чорної діри. Попри те, що раніше вже було декілька інших кандидатів у IMBH, дослідники вважають самі ці нові спостереження найсильнішими доказами чорних дір середнього розміру у Всесвіті.

За словами професора Даченга Ліна з Університету Нью-Гемпшира, чорні діри середньої маси є невловимими об'єктами, і тому важливо ретельно розглянути та виключити альтернативні пояснення для кожного кандидата.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

НАСА, Космос, VSESVIT, Чорна діра.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Добірка привітань в картинках з добрим ранком
02 Співробітник прес-служби Чорноморця і блогер загинули, рятуючи тварин
03 Мінкультури затвердило список закладів, що працюють онлайн
04 В рамках чемпіонату Європи у FIFA-20 відбулися чвертьфінальні поєдинки
05 У "Валенсії" поступово одужують футболісти
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Кабмін розширив перелік установ, котрі можуть працювати під час карантину
Кабмін розширив перелік установ, котрі можуть працювати під час карантину
За останню добу на Сумщині виявили 7 нових випадків коронавірусу
За останню добу на Сумщині виявили 7 нових випадків коронавірусу
На Рівненщині з 16 хворих на коронавірус 4 знаходяться в реанімації
На Рівненщині з 16 хворих на коронавірус 4 знаходяться в реанімації
Американський музикант Адам Шлезінгер помер від Covid-19
Американський музикант Адам Шлезінгер помер від Covid-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся