Скачать
Четвер, 09.04.2020
Мапу порушень самоізоляції створило Мінцифри
Мапу порушень самоізоляції створило Мінцифри
Підсумки брифінгу МОЗ з протидії поширення COVID-19 (Відео)
Підсумки брифінгу МОЗ з протидії поширення COVID-19 (Відео)
Стала відома дата проведення чемпіонату світу з легкої атлетики
Стала відома дата проведення чемпіонату світу з легкої атлетики
Правила карантину передані через витвори мистецтва
Правила карантину передані через витвори мистецтва

Які засоби виявили вчені для протистояння вірусам

Які засоби виявили вчені для протистояння вірусам
14:31 Сьогодні Телеграф lenta.ua Фото: unsplash

Новини науки:Дана речовина здатна захистити людину від широкого спектра вірусів.

Канадські вчені вивчають здатність речовини кверцетин боротися з коронавірусом SARS-CoV-2. Цей флавоноїд доступний в якості добавки або як інгредієнт рослинних продуктів.

Вчені Монреальського інституту клінічних досліджень (Канада) почали вивчати властивості кверцетину після епідемії атипової пневмонії, що вибухнула в 26 країнах в 2003 році. Незабаром вони виявили, що дана речовина здатна забезпечувати організму захист від широкого спектру вірусів.

Коли в грудні 2019 року стало відомо про спалах коронавірусної інфекції в Ухані, фахівці припустили, що кверцетин може ефективно боротися з COVID-19. У лютому почалися клінічні випробування речовини як засіб боротьби з інфекцією. У них взяли участь понад 1000 пацієнтів.

"Якщо експеримент виявиться вдалим, ми отримаємо доступний засіб проти нового коронавірусі. Виробництво кверцетину є простим і дешевим, лікування ним, відповідно, буде необтяжливим для пацієнтів ", - говорять вчені.

Згідно з наявними на сьогоднішній день даними, кверцетин працює проти вірусних захворювань декількома способами. Так, він здатний пригнічувати вироблення запальних цитокінів, що впливають на серйозні ускладнення COVID-19. Але, перш за все, він зменшує розмноження вірусу, зв'язуючись з клітинними рецепторами ангіотензинперетворюючого ферменту (ACE-2). Ці рецептори коронавірус використовує для проникнення в клітини людини.

Найбільш часто використовувана доза в дослідженнях становить 1000 мг в день в два прийоми. Покращує його засвоєння поєднання з вітаміном С, бромелайном, ніацином.

Також отримати речовину дозволяє вживання багатих їм продуктів. В їх списку:

  • цибуля,
  • апельсини та інші цілісні цитрусові,
  • яблука зі шкіркою,
  • зелений і жовтий перець,
  • каперси,
  • спаржа,
  • вишня (ягоди в цілому),
  • виноград,
  • кудрява капуста (кале),
  • чорний і зелений чай.

Було знайдено останки древнього черепу з хірургічним втручанням

На додаток до своєї противірусної дії кверцетин, який є антиоксидантом, може бути корисний для лікування високого кров'яного тиску, високого рівня глюкози в крові, надлишку холестерину і тригліцеридів в крові, а також для зниження ризику розвитку хвороби Альцгеймера та інших нейродегенеративних порушень.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Пандемия, Вчені, Коронавірус, Covid-19, Припарат.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Чому в Україні на коронавірус хворіє більше молодь
02 Легкоатлет Донато Сабіа помер від коронавірусної хвороби
03 Через пандемію в Україні впали ціни на нерухомість
04 Користь планки, яку виконуєш кожний день
05 Підсумки брифінгу МОЗ з протидії поширення COVID-19 (Відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Укравтодор попри карантин продовжує роботи на об'єктах
Укравтодор попри карантин продовжує роботи на об'єктах
Іспанія досягла піку заражень на Covid-19
Іспанія досягла піку заражень на Covid-19
Дизайни нігтів, які вийшли з моди у 2020 році
Дизайни нігтів, які вийшли з моди у 2020 році
Балерина Катерина Кухар порекомендувала книги для прочитання на каранттині
Балерина Катерина Кухар порекомендувала книги для прочитання на каранттині
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся