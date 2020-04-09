Які засоби виявили вчені для протистояння вірусам

Новини науки:Дана речовина здатна захистити людину від широкого спектра вірусів.

Канадські вчені вивчають здатність речовини кверцетин боротися з коронавірусом SARS-CoV-2. Цей флавоноїд доступний в якості добавки або як інгредієнт рослинних продуктів.

Вчені Монреальського інституту клінічних досліджень (Канада) почали вивчати властивості кверцетину після епідемії атипової пневмонії, що вибухнула в 26 країнах в 2003 році. Незабаром вони виявили, що дана речовина здатна забезпечувати організму захист від широкого спектру вірусів.

Коли в грудні 2019 року стало відомо про спалах коронавірусної інфекції в Ухані, фахівці припустили, що кверцетин може ефективно боротися з COVID-19. У лютому почалися клінічні випробування речовини як засіб боротьби з інфекцією. У них взяли участь понад 1000 пацієнтів.

"Якщо експеримент виявиться вдалим, ми отримаємо доступний засіб проти нового коронавірусі. Виробництво кверцетину є простим і дешевим, лікування ним, відповідно, буде необтяжливим для пацієнтів ", - говорять вчені.

Згідно з наявними на сьогоднішній день даними, кверцетин працює проти вірусних захворювань декількома способами. Так, він здатний пригнічувати вироблення запальних цитокінів, що впливають на серйозні ускладнення COVID-19. Але, перш за все, він зменшує розмноження вірусу, зв'язуючись з клітинними рецепторами ангіотензинперетворюючого ферменту (ACE-2). Ці рецептори коронавірус використовує для проникнення в клітини людини.

Найбільш часто використовувана доза в дослідженнях становить 1000 мг в день в два прийоми. Покращує його засвоєння поєднання з вітаміном С, бромелайном, ніацином.

Також отримати речовину дозволяє вживання багатих їм продуктів. В їх списку:

цибуля,

апельсини та інші цілісні цитрусові,

яблука зі шкіркою,

зелений і жовтий перець,

каперси,

спаржа,

вишня (ягоди в цілому),

виноград,

кудрява капуста (кале),

чорний і зелений чай.

На додаток до своєї противірусної дії кверцетин, який є антиоксидантом, може бути корисний для лікування високого кров'яного тиску, високого рівня глюкози в крові, надлишку холестерину і тригліцеридів в крові, а також для зниження ризику розвитку хвороби Альцгеймера та інших нейродегенеративних порушень.