Вчені виявили нові важкі наслідки для людини від коронавірусу

Новини науки:Covid-19 вражає найважливіші органи людського організму.

Про це свідчать результати дослідження пацієнтів з COVID-19 у китайському місті Ухань.

Вчені з'ясували, що коронавірус завдає шкоди мозку і нервовій системі у половини тяжкохворих пацієнтів. А у третини важко хворих виявлялися такі симптоми, як головний біль, спотикання, невиразна мова, нервові болі та судоми.

Під час дослідження невролог Бо Ху з Університету науки і технології Хуажонг і його колеги проаналізували стан 214 пацієнтів з Covid-19 з Ухані.

Всі пацієнти проходили лікування в одному з трьох спеціалізованих центрів університетської лікарні.

Дослідники розділили неврологічні симптоми на одну з трьох категорій, першою з яких були прояви центральної нервової системи - включаючи запаморочення, головний біль, порушення свідомості, гострі цереброваскулярні захворювання, атаксія і судоми.

"У цілому, 78 пацієнтів (36,4%) мали неврологічні прояви. У порівнянні з пацієнтами з несерйозною інфекцією, важчі заражені мали більш серйозні розлади, особливо гіпертонію, і мали менше типових симптомів COVID-19, таких як лихоманка і кашель", - розповіли вчені.

Іншими симптомами були прояви периферичної нервової системи - погіршення смаку, погіршення нюху, погіршення зору і нервова біль, а також прояви скелетно-м'язової травми.