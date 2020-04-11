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Вчені виявили нові важкі наслідки для людини від коронавірусу

Вчені виявили нові важкі наслідки для людини від коронавірусу
15:03 Сьогодні Телеграф lenta.ua Фото: Pinterest

Новини науки:Covid-19 вражає найважливіші органи людського організму.

Про це свідчать результати дослідження пацієнтів з COVID-19 у китайському місті Ухань.

Вчені з'ясували, що коронавірус завдає шкоди мозку і нервовій системі у половини тяжкохворих пацієнтів. А у третини важко хворих виявлялися такі симптоми, як головний біль, спотикання, невиразна мова, нервові болі та судоми.

Під час дослідження невролог Бо Ху з Університету науки і технології Хуажонг і його колеги проаналізували стан 214 пацієнтів з Covid-19 з Ухані.

Всі пацієнти проходили лікування в одному з трьох спеціалізованих центрів університетської лікарні.

Дослідники розділили неврологічні симптоми на одну з трьох категорій, першою з яких були прояви центральної нервової системи - включаючи запаморочення, головний біль, порушення свідомості, гострі цереброваскулярні захворювання, атаксія і судоми.

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"У цілому, 78 пацієнтів (36,4%) мали неврологічні прояви. У порівнянні з пацієнтами з несерйозною інфекцією, важчі заражені мали більш серйозні розлади, особливо гіпертонію, і мали менше типових симптомів COVID-19, таких як лихоманка і кашель", - розповіли вчені.

Іншими симптомами були прояви периферичної нервової системи - погіршення смаку, погіршення нюху, погіршення зору і нервова біль, а також прояви скелетно-м'язової травми.

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Все по темі:

Карантин, Лікарі, Вчені, Коронавірус, Covid-19, Ускладнення вірусу.
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