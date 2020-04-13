Археологи дізнавалися звідки таємничі кола у Польщі

Новини науки:Загадкові кола на полях виявилися стародавніми цитаделями.

Дивні кола на полях, виявлені польськими археологами на території Великопольського воєводства, виявилися раніше невивченими древніми цитаделями, деякі з яких були побудовані ще у залізному столітті, повідомляє Nauka w Polsce.

Дослідники провели магнітні вимірювання у південно-східній частині Великопольського воєводства, а також вивчили місцевість за допомогою аерофотозйомки. Район, у якому проводилися дослідження, вважався повністю вивченим, тому вчені були здивовані, виявивши тут загадкові структури.

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"У цьому регіоні вже були знайдені приблизно сто фортець різних періодів. Але тепер з'ясувалося, що ще десять цитаделей ховалися під землею. На фотографіях з повітря ці об'єкти виглядають в основному як таємничі кола на полях", - розповідає Максим Мацкевич, глава археологічного дослідження.

Мацкевич каже, що старі фортеці повністю зрівнялися з землею через сільськогосподарські роботи, проте старожили Великопольського воєводства ще пам'ятають часи, коли на полях були кріпосні стіни. "Ми вивчили знайдені стародавні фортеці і виявили під землею фрагменти кераміки, які збереглися з часів раннього Середньовіччя. Знахідки, зроблені рядом з іншими цитаделями, вказують на те, що деякі з них були створені ще у залізному столітті", - відзначає вчений.