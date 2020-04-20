Археологи зробили відкриття на Алясці

Новини науки:Вони вдвічі старше єгипетських.

Група американських археологів і кліматологів вивчила кам'янисте тундрове плато на заході хребта Брукса, розташованого на Алясці. Вченим вдалося виявити безліч дивовижних археологічних пам'яток, серед яких піраміди з каменів і залишки помешкань. Вчені вважають, що за віком ці артефакти в два рази старше єгипетських пірамід.

Дослідження на плато почалося у 2011 році з організації на перевалі Ховарда метеорологічної станції. Вона живилася енергією від сонячних батарей, а дані відправляла через супутник. За допомогою цих вимірів археологи змогли вибрати оптимальний час для експедиції, повідомляє Anchorage Daily News.

Вчені досліджували місцевість між річками Колвілл і Ноатак. Вони з'ясували, що навіть у таких екстремальних погодних умовах в минулому на Алясці існували великі поселення.

Археологи знайшли залишки круглих фундаментів для куполоподібних будинків, сліди виробництва кам'яних інструментів, ями для зберігання продуктів. Однак найцікавішими знахідками стали складені з каменів піраміди. Будівлі виявилися в рази менше пірамід Єгипту, але побудовані вони були набагато раніше. За підрахунками вчених, спорудам не менш 11 тисяч років. Дослідники висунули припущення, що піраміди служили пастками для північних оленів карібу.

Дана територія має суворі кліматичні характеристики. Так, у лютому 2013 року тут була зафіксована температура -43 градусів Цельсія, а швидкість вітру становила близько 87 км / г. Вчених хвилює питання: чому стародавні люди вибрали місце з такими нелюдськими умовами?