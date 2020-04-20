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Археологи зробили відкриття на Алясці

Археологи зробили відкриття на Алясці
15:45 Сьогодні Телеграф lenta.ua Фото: Pinterest

Новини науки:Вони вдвічі старше єгипетських.

Група американських археологів і кліматологів вивчила кам'янисте тундрове плато на заході хребта Брукса, розташованого на Алясці. Вченим вдалося виявити безліч дивовижних археологічних пам'яток, серед яких піраміди з каменів і залишки помешкань. Вчені вважають, що за віком ці артефакти в два рази старше єгипетських пірамід.

Дослідження на плато почалося у 2011 році з організації на перевалі Ховарда метеорологічної станції. Вона живилася енергією від сонячних батарей, а дані відправляла через супутник. За допомогою цих вимірів археологи змогли вибрати оптимальний час для експедиції, повідомляє Anchorage Daily News.

Вчені досліджували місцевість між річками Колвілл і Ноатак. Вони з'ясували, що навіть у таких екстремальних погодних умовах в минулому на Алясці існували великі поселення.

Археологи знайшли залишки круглих фундаментів для куполоподібних будинків, сліди виробництва кам'яних інструментів, ями для зберігання продуктів. Однак найцікавішими знахідками стали складені з каменів піраміди. Будівлі виявилися в рази менше пірамід Єгипту, але побудовані вони були набагато раніше. За підрахунками вчених, спорудам не менш 11 тисяч років. Дослідники висунули припущення, що піраміди служили пастками для північних оленів карібу.

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Дана територія має суворі кліматичні характеристики. Так, у лютому 2013 року тут була зафіксована температура -43 градусів Цельсія, а швидкість вітру становила близько 87 км / г. Вчених хвилює питання: чому стародавні люди вибрали місце з такими нелюдськими умовами?

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Археология, Археологи, Пирамида, Вчені, Знахідка.
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